Δεν επιστρέφει ούτε για τη Ρεάλ ούτε για καμία άλλη ο Κλοπ

Μόνο σίγουρος δεν νιώθει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσάμπι Αλόνσο, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν μάλιστα πως μετά την ήττα στο «Μπερναμπέου» από τη Μάντσεστερ Σίτι με 2-1, για το Champions League, είναι ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση για τον 44χρονο κόουτς από το Σαν Σεμπαστιάν, αλλά η διοίκηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη για την απόλυση του.

Η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» ανέφερε πως ο πρόεδρος του ισπανικού συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει στα σχέδια του τον Γιούργκεν Κλοπ για να πάρει τη θέση του Αλόνσο, αλλά ο διάσημος Γερμανός, που άφησε τη Λίβερπουλ και είναι πλέον επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull, δεν πρόκειται να επιστρέψει στους πάγκους, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του, Ολιβερ Μίντζλαφ, μιλώντας στο Sport Mediaset:

«Ο Γιούργκεν έχει πει πολλές φορές πως δεν σκέφτεται να επιστρέψει το επόμενο διάστημα στους πάγκους. Είναι αφοσιωμένος και παθιασμένος στη δουλειά του και δεν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεργαστεί με καμιά ομάδα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Στο μέλλον κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο.»