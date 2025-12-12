Με ποιους θα έπαιζαν Ομόνοια και ΑΕΚ εάν έληγε τώρα η League Phase

Μία αγωνιστική έχει απομείνει για την ολοκλήρωση της League Phase του Conference League με ΑΕΚ και Ομόνοια να έχουν γερές πιθανότητες για να συνεχίσουν και πάρα πέρα στη διοργάνωση.

Μάλιστα, οι Λαρνακείς διατηρούν ελπίδες ακόμη και να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα, κάτι που αν συμβεί τότε θα γλιτώσουν τον ενδιάμεσο γύρο και θα παίξουν απευθείας στη φάση των «16». Αλλιώς, θα μπουν στην κληρωτίδα για τα νοκ άουτ ώστε να πορευθούν προς αυτή τη φάση.

Με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα αυτής της στιγμής, η ΑΕΚ, που βρίσκεται στη 10η θέση, θα κληρωθεί με μία εκ των Κραϊόβα (Ρουμανία) ή Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) που φιγουράρουν σε 23η και 24η θέση αντίστοιχα και στον επόμενο γύρο διασταυρώνει με το ζευγάρι της Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία) με τη Μάιντς (Γερμανία).

Η 15η Ομόνοια θα έπαιζε με μία εκ των Νόα (Αρμενία) ή Γιαγκελόνια (Πολωνία), ενώ στη συνέχεια βρίσκει στον δρόμο μία εκ των δυο ομάδων που προπορεύονται στη βαθμολογία, το Στρασβούργο (Γερμανία) ή τη Σαχτάρ (Ουκρανία).

Τονίζεται ότι αυτά τα ζευγαρώματα είναι με τα υφιστάμενα δεδομένα. Απομένει μία αγωνιστική, τα παιχνίδια της οποίας θα διεξαχθούν στις 18 Δεκεμβρίου, κι ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

