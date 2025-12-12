ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η γνώμη του Απόστολου Μάντζιου εάν είναι δίκαιος ο... βαθμολογικός πίνακας

Η γνώμη του Απόστολου Μάντζιου εάν είναι δίκαιος ο... βαθμολογικός πίνακας

Λέει την αλήθεια η βαθμολογία της Α' κατηγορίας; O Oμοσπονδιακός προπονητής απαντάει

Την άποψή του κατά πόσον ο βαθμολογικός πίνακας λέει την αλήθεια, μετά το τέλος του α’ γύρου, ανέλυσε ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Μάντζιος, σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM.

«Θέλω να βλέπω τις ομάδες από κοντά. Ο πίνακας δεν λέει ψέματα, ίσως με κάποιες αποκλίσεις στους βαθμούς. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ακόμη και οι μικρομεσαίες έχουν βελτιωθεί και βάζουν δύσκολα σε όλους» ανάφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πιστεύω θα είναι ανταγωνιστικό μέχρι τέλους και θα κριθεί στο τέλος το πρωτάθλημα. Δύσκολα θα ανοίξουν οι αποστάσεις βαθμών».

Διαβαστε ακομη