ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν ήταν με... πλάτη η απάντηση ήταν «παρών»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Όταν ήταν με... πλάτη η απάντηση ήταν «παρών»

Θέλει να κάνει το ίδιο κι αυτή τη φορά

Το τέλος του α΄ γύρου βρήκε τον Απόλλωνα στους 21 βαθμούς. Και αναμφίβολα δεν είναι συγκομιδή που επιθυμούσε με την έναρξη του μαραθωνίου αφού, με βάση και την ενίσχυση, προσδοκούσε για ψηλότερα. Απέχει έξι βαθμούς από την 3η θέση που δίνει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ αισθάνεται την ανάσα της ΑΕΛ που απειλεί να τον εκτοπίσει από την εξάδα.

Προέρχεται από δύο σερί ισοπαλίες, παρ' όλο που ήταν σε ντέρμπι (ΑΕΛ και Ανόρθωση) και παίζει ξανά υπό πίεση και με την... πλάτη στον τοίχο. Πάντως, τις δύο προηγούμενες φορές που βρέθηκε σε ανάλογη κατάσταση, φώναξε «παρών». Η πρώτη ήταν όταν δέχθηκε δύο σερί ήττες στα αρχικά στάδια του μαραθωνίου (από Άρη και Ε.Ν. Ύψωνα) και πήγε στην Πάφο για να παίξει με την πρωταθλήτρια. Πέτυχε σπουδαίο διπλό και κάλυψε κάπως τις... ζημιές.

Η άλλη ήταν πριν λίγο καιρό, όταν προερχόταν από ισοπαλία με Ολυμπιακό και εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ. Βρήκε όμως τον τρόπο να αντιδράσει και επικράτησε της Ομόνοιας με 2-0. Θέλει λοιπόν να πράξει το ίδιο και τώρα και να κρατήσει επαφή με τις προνομιούχες θέσεις της Ευρώπης.  

Ετοιμάζεται ο Λαμ

Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Αυγουστή αφού λόγω καρτών δεν υπολογίζεται ο Πραξιτέλης Βούρος, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε ο τραυματίας Λάζαρ Μάρκοβιτς. Έτσι προβάρει φανέλα βασικού για την άμυνα ο Τόμας Λαμ και θα παίξει στο πλευρό του Κβίντα. Δεν θα είναι όμως η μοναδική αλλαγή αφού επιστρέφει ο Ντουοντού και έτσι θα εκτοπίσει έναν παίκτη από την αρχική ενδεκάδα, με πιθανότερο σενάριο αυτός να είναι ο Καστέλ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τον πρόδωσε η άμυνα...

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Γουέλμπεκ «μίλησε» ελληνικά για χάρη του Κωστούλα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθική πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπροστάρηδες στην αντεπίθεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Πουθενά αλλού...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πίστεψε και ακόμη το πιστεύει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Σέσκο λόγω... τροφικής δηλητηρίασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σλοτ επανέφερε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον Μο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη