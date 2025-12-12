Όταν ήταν με... πλάτη η απάντηση ήταν «παρών»

Το τέλος του α΄ γύρου βρήκε τον Απόλλωνα στους 21 βαθμούς. Και αναμφίβολα δεν είναι συγκομιδή που επιθυμούσε με την έναρξη του μαραθωνίου αφού, με βάση και την ενίσχυση, προσδοκούσε για ψηλότερα. Απέχει έξι βαθμούς από την 3η θέση που δίνει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ αισθάνεται την ανάσα της ΑΕΛ που απειλεί να τον εκτοπίσει από την εξάδα.

Προέρχεται από δύο σερί ισοπαλίες, παρ' όλο που ήταν σε ντέρμπι (ΑΕΛ και Ανόρθωση) και παίζει ξανά υπό πίεση και με την... πλάτη στον τοίχο. Πάντως, τις δύο προηγούμενες φορές που βρέθηκε σε ανάλογη κατάσταση, φώναξε «παρών». Η πρώτη ήταν όταν δέχθηκε δύο σερί ήττες στα αρχικά στάδια του μαραθωνίου (από Άρη και Ε.Ν. Ύψωνα) και πήγε στην Πάφο για να παίξει με την πρωταθλήτρια. Πέτυχε σπουδαίο διπλό και κάλυψε κάπως τις... ζημιές.

Η άλλη ήταν πριν λίγο καιρό, όταν προερχόταν από ισοπαλία με Ολυμπιακό και εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ. Βρήκε όμως τον τρόπο να αντιδράσει και επικράτησε της Ομόνοιας με 2-0. Θέλει λοιπόν να πράξει το ίδιο και τώρα και να κρατήσει επαφή με τις προνομιούχες θέσεις της Ευρώπης.

Ετοιμάζεται ο Λαμ

Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Αυγουστή αφού λόγω καρτών δεν υπολογίζεται ο Πραξιτέλης Βούρος, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε ο τραυματίας Λάζαρ Μάρκοβιτς. Έτσι προβάρει φανέλα βασικού για την άμυνα ο Τόμας Λαμ και θα παίξει στο πλευρό του Κβίντα. Δεν θα είναι όμως η μοναδική αλλαγή αφού επιστρέφει ο Ντουοντού και έτσι θα εκτοπίσει έναν παίκτη από την αρχική ενδεκάδα, με πιθανότερο σενάριο αυτός να είναι ο Καστέλ.