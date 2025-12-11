Ξέρει να το χειρίζεται...

Ένα στοιχείο που καταγράφεται στα θετικά για την ΑΕΛ σε αυτόν τον α΄ γύρο είναι όταν βρει πρώτη δίχτυα. Το έπραξε έξι φορές και στις πέντε από αυτές έφυγε από το γήπεδο με το χαμόγελο της νίκης, ενώ την άλλη δεν έχασε καθώς έφερε ισοπαλία (2-2) με τον Απόλλωνα. Κατά κάποιον τρόπο ξέρει να χειρίζεται το προβάδισμα και μέσα από αυτό κερδίζει αυτοπεποίθηση.

Το στοίχημα είναι να το πράξει και με αντιπάλους που έχουν ποιοτικότερα ρόστερ καθώς με Ομόνοια, Πάφο, ΑΕΚ έχασε, ενώ με τον ΑΠΟΕΛ αντέδρασε και έκανε ανατροπή στο ΓΣΠ. Τον β΄ γύρο λοιπόν η ΑΕΛ θα επιδιώξει να διορθώσει τις ατέλειες.

Mπροστά της τώρα έχει ακόμη μία δύσκολη εξόρμηση αφού θα πάει στο ΓΣΠ να παίξει με τον Ολυμπιακό. Η επιστροφή του Κέλερ από τιμωρία αυξάνει τις επιλογές του Μαρτίνς που δεν θα προβεί σε θεαματικές αλλαγές στην ενδεκάδα.