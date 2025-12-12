ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον Ολυμπιακό Β ο Άλβαρο Ρούμπιο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον Ολυμπιακό Β ο Άλβαρο Ρούμπιο!

Την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Β ανέλαβε ο Άλβαρο Ρούμπιο! Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Επίσης, ανακοινώθηκε και η πρόσληψη του Νίκου Τοπολιάτη, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Deputy Head (αναπληρωτή επικεφαλής) της ακαδημίας των ερυθρόλευκων, στο πλαίσιο των αλλαγών μετά την απομάκρυνση του Ζοσέ Ανιγκό.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, Alvaro Rubio, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Β’ ομάδας.

Γεννημένος στη La Rioja, στις 18 Απριλίου 1979, πέρασε σχεδόν όλη του την πορεία στη Real Valladolid. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 310 παιχνίδια με τον ισπανικό σύλλογο από το 2006 έως το 2016. Το 2017 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο ίδιο κλαμπ, περνώντας από τα τμήματα υποδομής, από τη δεύτερη ομάδα και από το προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, φτάνοντας να εκτελέσει και χρέη head coach.

Βοηθός του στον Ολυμπιακό Κ23 αναλαμβάνει ο Ισπανός Victor Cuadrillero Martinez, με τον οποίο συνυπήρξαν στη Real Valladolid.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τους καλωσορίζει και τους εύχεται καλή επιτυχία».

 

Και η ανακοίνωση για τον Νίκο Τοπολιάτη:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Νίκο Τοπολιάτη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Deputy Head of Academy.

Γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1982, επιστρέφει στον Ολυμπιακό, στον οποίο εργάστηκε επί 12 διαδοχικά έτη, από το 2008 έως το 2020.

Με την Κ15 κατέκτησε το Πρωτάθλημα της Super League για τη σεζόν 2015-2016, ενώ με την Κ19 αναδείχθηκε Πρωταθλητής τη σεζόν 2016-2017.

Το 2017 ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.

Τον Αύγουστο του 2020 μετακόμισε στην Ινδία, όπου μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Punjab FC, με την οποία το 2022 πέτυχε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της χώρας».

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εθνική Futsal: Κληρώθηκε με Λετονία, Σαν Μαρίνο και Αλβανία

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής της Stoiximan Superleague

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Sold out και «καταπράσινο» το Βόρειο πέταλο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός είναι σ' επαφές με τον Μανδά

Ελλάδα

|

Category image

Στον Ολυμπιακό Β ο Άλβαρο Ρούμπιο!

Ελλάδα

|

Category image

Δεν επιστρέφει ούτε για τη Ρεάλ ούτε για καμία άλλη ο Κλοπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aυτόν επέλεξε ο Κοσμάς για βασικό μέχρι το τέλος της σεζόν

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Συνεχίζεται το Σάββατο (13/12) με την 9η αγωνιστική το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Όταν ήταν με... πλάτη η απάντηση ήταν «παρών»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός πιέζει τη Λάτσιο για να αποκτήσει τον Μανδά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει σε έφεση η ΑΕΛ, κάνει αίτημα στην ΚΟΠ για την επιστολή και καλεί σε αυτοσυγκράτηση

ΑΕΛ

|

Category image

Σλοτ: «Θα έχω μια συζήτηση με τον Σαλάχ και θα αποφασίσω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Futsal: Κληρώθηκε με Λετονία, Σαν Μαρίνο και Αλβανία

Φούτσαλ

|

Category image

Αυτοί θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό τριπόντων του ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

ΑΠΟΕΛ, η ομάδα με τα περισσότερα γκολ από πόδια Κυπρίων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη