ΑΠΟΕΛ, η ομάδα με τα περισσότερα γκολ από πόδια Κυπρίων

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Οι 25 βαθμοί από πόδια Κυπρίων!

Ο Νικόλας Κούτσακος παίζει έντονα στην επικαιρότητα του ΑΠΟΕΛ λόγω των δύο τερμάτων που πέτυχε στους τελευταίους δύο αγώνες, σκοράροντας το γκολ της ισοφάρισης στο παιχνίδι με την Ανόρθωση (1-1) και ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη επί του Άρη (2-0).

Ο 22χρονος έγινε ο τρίτος Κύπριος ποδοσφαιριστής που σκοράρει φέτος για λογαριασμό των γαλαζοκιτρίνων, καθώς ισάριθμα τέρματα μετράει και ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ενώ επτά έχει ο Πιέρος Σωτηρίου.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα που πήρε τα περισσότερα τέρματα από ντόπιους παίκτες. Τα 11 γκολ των τριών προαναφερθέντων μπήκαν σε παιχνίδια που η ομάδα της Λευκωσίας κέρδισε τους 25 της βαθμούς.

Άλλα δύο γκολ από κυπριακά πόδια επιτεύχθηκαν στον νικηφόρο (5-0) αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΖ, με τους Γιαννακού και Κούτσακο να πετυχαίνουν τα πρώτα από τα πέντε τέρματα των γαλαζοκιτρίνων.

 

