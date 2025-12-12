Συνεχίζεται το Σάββατο (13/12) με την 9η αγωνιστική το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Mε τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του β’ γύρου και 9ης συνολικά στη σεζόν συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ, με τα τέσσερα παιχνίδια να διεξάγονται το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, όπου η γηπεδούχος ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 15:00 το ΑΛΣ Ομόνοια 29. Οι πράσινοι είναι στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς, έχοντας διαφορά τεσσάρων βαθμών από την προσεχή αντίπαλό τους.

Μία ώρα αργότερα (16:00) στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης» ο ΑΠΟΕΛ, που επίσης έχει μαζέψει οκτώ βαθμούς μέχρις στιγμής, θα φιλοξενήσει την Sabbianco Ανόρθωση, η οποία φιγουράρει στην πρωτοπορία του βαθμολογικού πίνακα έχοντας το απόλυτο των βαθμών έπειτα από οκτώ παιχνίδια.

Ο δεύτερος στη βαθμολογία, με 14 βαθμούς, Παρνασσός, θα αντιμετωπίσει στις 18:30 τον ΑΟ Αραδίππου, που μέχρις στιγμής έχει καταφέρει να σημειώσει μία επιτυχία σε οκτώ ματς.

Τέλος, στις 17:00 στο κλειστό «Αφροδίτη» στην Πάφο ο Προοδευτικός θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ ΚΝ. Αγ. Τριμιθιάς, με τις δυο ομάδες να βρίσκονται στα χαμηλά της βαθμολογίας, με τους γηπεδούχους να έχουν δύο βαθμούς και τους φιλοξενούμενους να μην έχουν ανοίξει ακόμη λογαριασμό.

Πρόγραμμα – 9η αγωνιστική

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 13/12, 15:00

AΠΟΕΛ - Sabbianco Ανόρθωση 13/12, 16:00

Προοδευτικός - ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 13/12, 17:00

Παρνασσός - ΑΟ Αραδίππου 13/12, 18:30

Βαθμολογία (Σε 8 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 16

2. Παρνασσός 14

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 12

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 8

5. ΑΠΟΕΛ 8

6. ΑΟ Αραδίππου 2

7. Προοδευτικός 2 – 6αγ.

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 0 – 6αγ.

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.

Κυριακή οι αγώνες του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών

Τα τρία παιχνίδια για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών θα διεξαχθούν την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου. Στις 15:00 τα CyView Λατσιά, που προπορεύονται στον βαθμολογικό πίνακα με 15 βαθμούς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Πανελλήνιο που έχει πέντε βαθμούς. Εκτός έδρας αγωνίζεται και η Ε.Ν. Αθηένου, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση (13β.), παίζοντας στις 19:00 με την τρίτη στη βαθμολογία ΑΠΟΕΛ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς (8β.). Το άλλο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις18:00 ανάμεσα στον ουραγό ΑΟ Αραδίππου (2β.) και τον Mαυρομμάτη Αγ. Παύλου (5β.).