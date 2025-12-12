Από το «αρνητισμός στο να γίνει καλύτερη», στο «να αφήσω κάτι στην Εθνική»

Πολλά ενδιαφέροντα σχολίασε ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου, Απόστολος Μάντζιος, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αναφέρθηκε στο συμβόλαιό του και σχολίασε τα δεδομένα στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Αρχικά ανάφερε: «Είμαστε στην Κύπρο τώρα κάνουμε τον προγραμματισμό μας για τα παιχνίδια για τον Μάρτιο, παρακολουθούμε τους παίκτες μας, όλα τα παιχνίδια προσπαθώ να τα παρακολουθώ. Ήταν πολύ καλή βραδιά για την Ομόνοια αλλά και για την ΑΕΚ, που μπορούσε να πάρει και τους τρεις βαθμούς. Η Πάφος είχε πολύ καλή εικόνα και αυτό είναι πολύ σημαντικό απέναντι στη Γιουβέντους. Συνεχίζουν στην Ευρώπη σίγουρα Ομόνοια και ΑΕΚ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει ανέβει πολύ το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικά, γίνονται επενδύσεις, έρχονται καλοί παίκτες. Θα είναι ευχής έργο να έχουμε και περισσότερους Κύπριους παίκτες να παίζουν».

Για το πρωτάθλημα: «Η βαθμολογία δεν λέει ψέματα, είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα πολύ, ακόμη και οι μικρομεσαίες ομάδες βελτιώθηκαν και βάζουν δύσκολα σε όλους. Πιστεύω θα είναι ανταγωνιστικό μέχρι τέλους και θα κριθεί στο τέλος το πρωτάθλημα. Δύσκολα θα ανοίξει η απόσταση βαθμών».

Για την Εθνική: «Αν αναλογιστούμε τι αντίληψη υπήρχε για την Εθνική γιατί όταν ήρθα κατάλαβα ότι υπήρχε ένας αρνητισμός στο να γίνει καλύτερη, όμως αποδείξαμε ότι η Εθνική μπορεί να γίνει καλύτερη και έγινε. Μπορούσαμε να είχαμε ακόμη περισσότερους βαθμούς στις λεπτομέρειες αν ήμασταν πιο προσεκτικοί. Γενικά εγώ είμαι ευχαριστημένος απ’ την τελευταία διοργάνωση γιατί σε πολλά παιχνίδια ήμασταν ανταγωνιστικοί, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και εντός και εκτός έδρας, βγάλαμε αντίδραση κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί παλιά δεχόμασταν γκολ και πετάγαμε λευκή πετσέτα, τώρα δεν είναι έτσι. Θέλει δουλειά ακόμη σίγουρα, όμως έχει καλό μέλλον η Εθνική ομάδα αν γίνουν τα σωστά βήματα».

Πως κατάφερε να αλλάξει την κατάσταση: «Όταν ήρθα έκανα πολλές επαφές με τους παίκτες γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές γιατί ήθελα να δω τι αντήληψη έχουν για την Εθνική. Έκανα κατ’ ιδίαν συναντήσεις με όλους και αυτό που καταλάβα ήταν ότι το πρόβλημα αφορούσε τη νοοτροπία. Ήταν μακριά και ο κόσμος απ’ την Εθνική και έπρεπε να τον φέρουμε κοντά και ήταν πάνω σε εμάς να το καταφέρουμε. Νομίζω τα καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό και πρέπει όλοι να είμαστε κοντά στην Εθνική ομάδα, ο κόσμος να έρθει ακόμη πιο κοντά γιατί είναι η ομάδα της χώρας τους».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Και στον αγωνιστικό χώρο αλλάξαμε πράγματα, τους δώσαμε να καταλάβουν όλοι ότι θέλαμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω αν εξαιρέσεις ένα παιχνίδι παίξαμε όντως καλό ποδόσφαιρο. Στατιστικά είχαμε ένα πολύ καλό ποσοστό κατοχής, επίσης δημιουργήσαμε φάσεις στα παιχνίδια μας και γενικά νομίζω ήταν μία γεμάτη παρουσία της Εθνικής μας ομάδας σε αυτό τον όμιλο»

Για το Nations League και τι θέλει από αυτή τη διοργάνωση: «Αυτό που θα ήθελα είναι να έχουμε την ίδια συνέπεια και εξέλιξη, πάντα στόχος είναι να μπορέσεις να διακριθείς και να είσαι καλός σε κάθε παιχνίδι. Μακάρι να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο στην πιο πάνω κατηγορία. Άλλαξε και ο τρόπος που θα γίνουν τα παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά που θα είμαστε τόσο καιρό μαζί και θα έχουμε 4 παιχνίδια συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες και αυτό είναι το θέμα να το διαχειριστούμε και να μπορούμε να ανταποκριθούμε».

Για τους παίκτες που παίρνει στην Εθνική:«Τους παρακολουθώ όλους, έχουμε ένα κορμό με έμπειρα παιδιά αλλά και σε παιδιά σε καλή ηλικία. Παρακολουθώ τους πάντες και απέδειξα πως μπορεί να πάρω τον οποιοδήποτε παίκτη όταν αξίζει. Το έκανε με τον Σιήκκη από την Ομόνοια Αραδίππου μετά πήγε στον Απόλλωνα και τον Κούτσακο, και τον Άγγελο Ανδρέου και τον Αθανασίου. Εγώ αυτό που θέλω να δω είναι τη διάρκεια, να έρθει στην Εθνική και να είναι έτοιμος για να μείνει, να μην είναι πυροτέχνημα».

Για τον Φαμπιάνο αν θα είναι τον Μάρτιο: «Ναι θα είναι, είναι κανονικά στα πλάνα μας».

Για τον Άγγελο Νεοφύτου: «Ναι τον παρακολουθώ, από πέρσι μάλιστα. Είναι μία δύσκολη θέση γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες εκεί. Είναι ο Πιέρος, ο Κούτσακος, ο Πίττας ο Κακουλλής, όμως τον παρακολουθώ τον Άγγελο».

Αν αδικούνται οι Κύπριοι: «Δεν ξέρω αν αδικούνται αλλά πρέπει να δείξει ότι το θέλει πιο πολύ. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να του δοθεί η ευκαιρία να παίξει αλλά και πίστωση χρόνου γιατί στους ξένους δίνεται αρκετός. Πρέπει να δουλεύει ο Κύπριος ποδοσφαιριστής ίσως και περισσότερο. Θα πρέπει να αλλάξουνε και οι ίδιοι γενικότερα κάποια πράγματα γιατί αλλάζει και το ποδόσφαιρο και στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Όταν είσαι επαγγελματίας παίκτης πρέπει όλη μέρα να ασχολείσαι με αυτό, όχι απλά μία προπόνηση και τέλος».

Για τους παίκτες που παίζουν εξωτερικό: «Παρακολουθούμε όλα τα παιδιά του εξωτερικού. Και ο Σταύρος Γαβριήλ ήταν στις πρώτες μου κλήσεις, δεν μπορούν να έρθουν όλοι, πρέπει να επιλέγουμε, όμως η πόρτα της εθνικής δεν κλείνει για κανέναν. Έχουμε έναν βασικό κορμό και πιστεύουμε σε αυτόν γιατί απέδειξαν ότι αξίζουν».

Για το στάδιο «Αλφαμέγα» «Σαν έδρα είναι πολύ ωραίο στάδιο, σαν έδρα σε σχέση με τα άλλα που παίξαμε ήταν καλύτερα και με τον κόσμο και γενικά το θέλω σαν έδρα να παίζουμε παρά το ΓΣΠ και το Αρένα».

Για τα επόμενα παιχνίδια: «Ζήτησα να κάνουμε δύο φιλικά τον Μάρτιο εδώ στην Κύπρο και περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση για να πούμε αντιπάλους. Έχουμε και παιχνίδια τον Ιούνιο και περιμένουμε την κλήρωση».

Για το πλάνο για τις μικρές εθνικές: «Ήδη έχουμε ξεκινήσει μία διαδικασία και με την πρόσληψη του τεχνικού διευθυντή. Το πλάνο μας είναι να υπάρχει δουλειά συγκεκριμένη από την Κ14 ότι κάνει και η εθνική ανδρών. Στόχος είναι να υπάρχουν έξτρα προπονήσεις για να μπορεί να υπάρχει ένα ενιαίο πλάνο και θα γίνει με περισσότερη ανάλυση και με περισσότερους σκάουτερ για να παρακολουθούνται όλες οι μικρές ηλικίες και όλες οι ομάδες. Για μένα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό να παίζει ο Κύπριος ποδοσφαιριστής και όχι απλά ένας αλλά και σε συγκεκριμένη ηλικία να είναι κάτω των 21 γιατί θα είναι ένα μεγάλο όφελος για όλους και για τις ομάδες γιατί θα μπορούν να πουλήσουν παίκτες. Υπάρχει πολλή ταλέντο, εμπιστοσύνη χρειάζεται περισσότερο».

Για το αν έγινε συζήτηση για ανανέωση του συμβολαίου του: «Κουβέντα δεν έχω κάνει για ανανέωση με τον πρόεδρο, δεν είμαι αρνητικός στο να μείνω στην Εθνική. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, πρέπει να έχουμε ίδια γραμμή σε κάποια πράγματα. Μου αρέσει να βάζω ένα πλάνο για όλες τις εθνικές ομάδες. Εγώ θέλω να αφήσω κάτι στην Εθνική για να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον για την Κύπρο».

Για τον Άγγελο Ανδρέου: «Βρέθηκα με τον Άγγελο Ανδρέου πέρσι, αλλά και με άλλα παιδιά και τους είπα ότι τους παρακολουθώ και θα τους καλέσω και έτσι έγινε. Το καλοκαίρι δεν κάλεσα τον Άγγελο γιατί δεν έπαιζε στο τέλος πέρσι και μετά έπαιξε και άξιζε να έρθει. Τον παρακολουθούσα από πέρσι και συνέχισα να τον παρακολουθώ, όπως και τα άλλα παιδιά».