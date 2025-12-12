ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aυτόν επέλεξε ο Κοσμάς για βασικό μέχρι το τέλος της σεζόν

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Aυτόν επέλεξε ο Κοσμάς για βασικό μέχρι το τέλος της σεζόν

Για τη θέση κάτω από τα δοκάρια

Ο Παναγιώτης Παναγιώτου θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Γιώργος Κοσμάς του έδωσε ξανά την ευκαιρία στον αγώνα με την Κράσαβα και ο Παναγιώτου άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης στον αγώνα με την Κράσαβα και πλέον θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την βυσσινί εστία ως ο βασικός τερματοφύλακας.

Ένα λάθος

Να σημειωθεί πως ο Παναγιώτου σε σχέση με τους άλλους δύο τερματοφύλακες τον Κούστερ και τον Λαζάρ που ήταν τραγικοί, υπέθεσε σε ένα λάθος στην βαριά ήττα από τον Εθνικό με 5-1. Έκτοτε και πριν το παιχνίδι με την Κράσαβα ήταν παροπλισμένος λόγω εκείνου του λάθους.

Όλοι ευκαιρίες

Πήραν ευκαιρίες οι Κούστερ και Λαζάρ οι οποίοι έδειξαν πως δεν μπορούν. Από τους τρεις τερματοφύλακες που υπάρχουν στο ρόστερ ο Παναγιώτης Παναγιώτου δείχνει να είναι αυτός που μπορεί να εμπιστευτεί περισσότερο ο Κοσμάς.

Η προετοιμασία

Ο Γιώργος Κοσμάς συνεχίζει την προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής με την Πάφο στο Τάσος Μάρκου. Η τραγική εμφάνιση και η ήττα από την Κράσαβα λογικά θα φέρει και αλλαγές στην ενδεκάδα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τον πρόδωσε η άμυνα...

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Γουέλμπεκ «μίλησε» ελληνικά για χάρη του Κωστούλα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθική πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπροστάρηδες στην αντεπίθεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Πουθενά αλλού...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πίστεψε και ακόμη το πιστεύει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Σέσκο λόγω... τροφικής δηλητηρίασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σλοτ επανέφερε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον Μο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη