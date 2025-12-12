Aυτόν επέλεξε ο Κοσμάς για βασικό μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο Παναγιώτης Παναγιώτου θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Γιώργος Κοσμάς του έδωσε ξανά την ευκαιρία στον αγώνα με την Κράσαβα και ο Παναγιώτου άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης στον αγώνα με την Κράσαβα και πλέον θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την βυσσινί εστία ως ο βασικός τερματοφύλακας.

Ένα λάθος

Να σημειωθεί πως ο Παναγιώτου σε σχέση με τους άλλους δύο τερματοφύλακες τον Κούστερ και τον Λαζάρ που ήταν τραγικοί, υπέθεσε σε ένα λάθος στην βαριά ήττα από τον Εθνικό με 5-1. Έκτοτε και πριν το παιχνίδι με την Κράσαβα ήταν παροπλισμένος λόγω εκείνου του λάθους.

Όλοι ευκαιρίες

Πήραν ευκαιρίες οι Κούστερ και Λαζάρ οι οποίοι έδειξαν πως δεν μπορούν. Από τους τρεις τερματοφύλακες που υπάρχουν στο ρόστερ ο Παναγιώτης Παναγιώτου δείχνει να είναι αυτός που μπορεί να εμπιστευτεί περισσότερο ο Κοσμάς.

Η προετοιμασία

Ο Γιώργος Κοσμάς συνεχίζει την προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής με την Πάφο στο Τάσος Μάρκου. Η τραγική εμφάνιση και η ήττα από την Κράσαβα λογικά θα φέρει και αλλαγές στην ενδεκάδα.