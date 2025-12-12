H παρακολούθηση του Νεοφύτου που «παίζει σε μία δύσκολη θέση γιατί υπάρχουν κι άλλοι εκεί»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι υπό παρακολούθηση ο Κύπριος επιθετικός και θα δείξει το μέλλον...

Για τον Άγγελο Νεοφύτου που παίρνει χρόνο συμμετοχής με την Ομόνοια και βλέπει μάλιστα και δίχτυα (σ.σ. χθες σκόραρε για τρίτο σερί παιχνίδι στην Ευρώπη) αναφέρθηκε ο Απόστολος Μάντζιος στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM.

Όπως επισήμανε, ο Κύπριος επιθετικός είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο παρακολουθεί από την περσινή χρονιά, όμως σημείωσε ότι αγωνίζεται σε μία δύσκολη θέση, αφού υπάρχουν κι άλλες επιλογές.

«Ναι τον παρακολουθώ, από πέρσι μάλιστα. Είναι μία δύσκολη θέση γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες εκεί. Είναι ο Πιέρος, ο Κούτσακος, ο Πίττας ο Κακουλλής, όμως τον παρακολουθώ τον Άγγελο» ανάφερε.

