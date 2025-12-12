ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Futsal: Κληρώθηκε με Λετονία, Σαν Μαρίνο και Αλβανία

Για τον α' προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου (preliminary round) του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Η Κύπρος κληρώθηκε στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Λετονία, το Σαν Μαρίνο και την Αλβανία.

Οι αγώνες θα γίνουν τον Απρίλιο του 2026. Η χώρα που θα φιλοξενήσει τους αγώνες θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε αυτή τη φάση των προκριματικών σχηματίστηκαν έξι όμιλοι. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στον Main Round της διοργάνωσης. 

Διαβαστε ακομη