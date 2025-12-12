Εθνική Futsal: Κληρώθηκε με Λετονία, Σαν Μαρίνο και Αλβανία

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου (preliminary round) του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Η Κύπρος κληρώθηκε στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Λετονία, το Σαν Μαρίνο και την Αλβανία.

Οι αγώνες θα γίνουν τον Απρίλιο του 2026. Η χώρα που θα φιλοξενήσει τους αγώνες θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε αυτή τη φάση των προκριματικών σχηματίστηκαν έξι όμιλοι. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στον Main Round της διοργάνωσης.