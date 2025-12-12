ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλο το ενδιαφέρον για το 4ο Χριστουγεννιάτικο Valencia C.F. Elite Camp

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεγάλο το ενδιαφέρον για το 4ο Χριστουγεννιάτικο Valencia C.F. Elite Camp

Συνεχίζονται οι εγγραφές για το 4ο ετήσιο Valencia C.F. Elite Camp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, στα γήπεδα Central Park Fields στην Αγγλική Σχολή, στη Λευκωσία, με διοργανωτή την Valencia CF Soccer Academy Cyprus.

Με τις θέσεις να είναι περιορισμένες και το ενδιαφέρον και φέτος μεγάλο, έχει απομείνει περιορισμένος αριθμός θέσεων, με τους ενδιαφερόμενους γονείς, να καλούνται να εγγράψουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Το καμπ, για επίλεκτους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, είναι ανοικτό σε όλους τους παίκτες ανεξαρτήτως ομάδας, για παιδιά γεννημένα μεταξύ 2010 και 2016. Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι εγγράφηκε ήδη σημαντικός αριθμός κοριτσιών! Το καμπ είναι ανοικτό και σε τερματοφύλακες, με ειδικά προπονητικά προγράμματα για τους γκολκίπερ.

Το τετραήμερο πρόγραμμα του καμπ θα περιλαμβάνει τέσσερις πρωινές προπονήσεις, υπό την καθοδήγηση του Vicente Roch Requena, ο οποίος είναι ο International Programmes Technical Director της Valencia C.F. Η ισπανική ομάδα και η κυπριακή ακαδημία διατηρούν στενές σχέσεις και συνεχόμενη επαφή, προς όφελος των παιδιών.

Οι ώρες των προπονήσεων:

Γεννημένοι 2016 με 2014: 09:00 με 10:30 π.μ.

Γεννημένοι 2013 με 2010: 10:30 με 12:30 π.μ.

Όλοι οι παίκτες θα λάβουν αναλυτικό report, στηριζόμενη με τη χρήση κάμερας VE03.

Παίκτες που θα ξεχωρίσουν στο καμπ, θα έχουν την ευκαιρία να επιλεχθούν και για περαιτέρω διεθνείς εμπειρίες και τουρνουά, όπως:

- Προπονητικό καμπ στις εγκαταστάσεις της Valencia C.F., τον Μάρτιο για παιδιά του 2010 και τον Μάιο για παιδιά του 2012.

- Προπονητική εμπειρία στο Βερολίνο με φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Χέρτα και Ούνιον τον Φεβρουάριο 2026 για παιδιά του 2011 και 2013.

- Συμμετοχή στο Valencia C.F. World Cup στη Βαλένθια τον Ιούνιο για παιδιά του 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Τηλ.: 7000 8815

Email: cyprus@valenciacfsee.com

Web: www.valenciacfsee.com

 

Ποια είναι η Valencia Cyprus

Τη σεζόν 2025/26 η ποδοσφαιρική ακαδημία Valencia CF Soccer Academy Cyprus συμπληρώνει εννιά χρόνια παρουσίας στο νησί μας. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μοναδικές επίσημες σχολές της Βαλένθια στην Ευρώπη, με την ισπανική ομάδα να διατηρεί συνεργασίες με τρίτα προγράμματα σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία και Μάλτα. Επίσημες σχολές της Βαλένθια λειτουργούν επίσης σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Καναδά.

 

Κατηγορίες

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τον πρόδωσε η άμυνα...

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Γουέλμπεκ «μίλησε» ελληνικά για χάρη του Κωστούλα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθική πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπροστάρηδες στην αντεπίθεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Πουθενά αλλού...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο πριν τη σέντρα: Άλλος βοηθός ορίζεται στο ΕΝΠ – Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιβλήθηκε ο Κεραυνός του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ επί του Αχιλλέα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικήτρια την ΑΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Κύπρος

|

Category image

Youth League: Η κλήρωση της φάσης των «32»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα: Ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Αμμόχωστος»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πίστεψε και ακόμη το πιστεύει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Σέσκο λόγω... τροφικής δηλητηρίασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σλοτ επανέφερε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον Μο Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη