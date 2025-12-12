Μεγάλο το ενδιαφέρον για το 4ο Χριστουγεννιάτικο Valencia C.F. Elite Camp

Συνεχίζονται οι εγγραφές για το 4ο ετήσιο Valencia C.F. Elite Camp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, στα γήπεδα Central Park Fields στην Αγγλική Σχολή, στη Λευκωσία, με διοργανωτή την Valencia CF Soccer Academy Cyprus.

Με τις θέσεις να είναι περιορισμένες και το ενδιαφέρον και φέτος μεγάλο, έχει απομείνει περιορισμένος αριθμός θέσεων, με τους ενδιαφερόμενους γονείς, να καλούνται να εγγράψουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Το καμπ, για επίλεκτους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, είναι ανοικτό σε όλους τους παίκτες ανεξαρτήτως ομάδας, για παιδιά γεννημένα μεταξύ 2010 και 2016. Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι εγγράφηκε ήδη σημαντικός αριθμός κοριτσιών! Το καμπ είναι ανοικτό και σε τερματοφύλακες, με ειδικά προπονητικά προγράμματα για τους γκολκίπερ.

Το τετραήμερο πρόγραμμα του καμπ θα περιλαμβάνει τέσσερις πρωινές προπονήσεις, υπό την καθοδήγηση του Vicente Roch Requena, ο οποίος είναι ο International Programmes Technical Director της Valencia C.F. Η ισπανική ομάδα και η κυπριακή ακαδημία διατηρούν στενές σχέσεις και συνεχόμενη επαφή, προς όφελος των παιδιών.

Οι ώρες των προπονήσεων:

Γεννημένοι 2016 με 2014: 09:00 με 10:30 π.μ.

Γεννημένοι 2013 με 2010: 10:30 με 12:30 π.μ.

Όλοι οι παίκτες θα λάβουν αναλυτικό report, στηριζόμενη με τη χρήση κάμερας VE03.

Παίκτες που θα ξεχωρίσουν στο καμπ, θα έχουν την ευκαιρία να επιλεχθούν και για περαιτέρω διεθνείς εμπειρίες και τουρνουά, όπως:

- Προπονητικό καμπ στις εγκαταστάσεις της Valencia C.F., τον Μάρτιο για παιδιά του 2010 και τον Μάιο για παιδιά του 2012.

- Προπονητική εμπειρία στο Βερολίνο με φιλικά παιχνίδια κόντρα σε Χέρτα και Ούνιον τον Φεβρουάριο 2026 για παιδιά του 2011 και 2013.

- Συμμετοχή στο Valencia C.F. World Cup στη Βαλένθια τον Ιούνιο για παιδιά του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Τηλ.: 7000 8815

Email: cyprus@valenciacfsee.com

Web: www.valenciacfsee.com

Ποια είναι η Valencia Cyprus

Τη σεζόν 2025/26 η ποδοσφαιρική ακαδημία Valencia CF Soccer Academy Cyprus συμπληρώνει εννιά χρόνια παρουσίας στο νησί μας. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μοναδικές επίσημες σχολές της Βαλένθια στην Ευρώπη, με την ισπανική ομάδα να διατηρεί συνεργασίες με τρίτα προγράμματα σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία και Μάλτα. Επίσημες σχολές της Βαλένθια λειτουργούν επίσης σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Καναδά.