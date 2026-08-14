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Άλλη μία αποχώρηση «για προσωπικούς λόγους» από την ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Άλλη μία αποχώρηση «για προσωπικούς λόγους» από την ΑΕΛ

Η ίδια αναφορά για τη νέα αποχώρηση από τους γαλαζοκιτρίνους της ΑΕΛ

Όπως αναμενόταν, παρελθόν από την ΑΕΛ αποτελεί ο Παναγιώτης Σκαρπάρης, κάτι που είχε γνωστοποιήσει προ ημερών και ίδιος με ανάρτησή του (διαβάστε ΕΔΩ). Πάντως, είναι ο δεύτερος για τον οποίο η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού κάνει λόγο για αποχώρηση για προσωπικούς λόγους, αφού το ίδιο αναφέρθηκε και για τον προπονητή των επιτυχιών, Πάμπο Χαραλάμπους (διαβάστε ΕΔΩ).

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Ολοκλήρωση συνεργασίας με Παναγιώτη Σκαρπάρη

Η ΑΕΛ Futsal ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Σκαρπάρη, ο οποίος μετά από τρία χρόνια παρουσίας στην ομάδα μας αποχωρεί για προσωπικούς λόγους.

Ο Παναγιώτης αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας μας κατά τη διάρκεια αυτών των τριών χρόνων, συμβάλλοντας με τη δική του παρουσία και προσπάθεια στις επιτυχίες της ΑΕΛ Futsal.

Πάνω απ’ όλα, υπήρξε ένας άψογος επαγγελματίας, με συνέπεια, ήθος και σεβασμό προς την ομάδα και τους ανθρώπους της.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Καλή συνέχεια, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε για όλα!

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