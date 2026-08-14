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Ιστορική πρόκριση σε δύο τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για την Τουκολούκοβα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιστορική πρόκριση σε δύο τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για την Τουκολούκοβα

Η Βέρα Τουκολούκοβα γράφει ξανά ιστορία για την Κύπρο!

Η Βέρα Τουκολούκοβα γράφει για ακόμη μία φορά ιστορία για την Κύπρο!

Η κορυφαία αθλήτρια της κυπριακής ρυθμικής γυμναστικής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο 42ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής, που διεξάγεται στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της σε δύο μεγάλους τελικούς της διοργάνωσης.

Η Βέρα, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της μπάλας, αλλά και για τον τελικό του σύνθετου ατομικού, καταγράφοντας μία ακόμη σπουδαία επιτυχία στην ιστορία της κυπριακής ρυθμικής γυμναστικής. Δίπλα στη Βέρα σε αυτό το πανέμορφο ταξίδι προς τη κορυφή είναι η προπονήτρια της Ελενα Νεφέτοβα και η τεχνική σύμβουλος και διεθνής κριτής Χρυσταλλένη Τρικωμιτη όπως επίσης η διεθνής κριτής Πολύβια Τρικωμίτου

Η πρόκριση στον τελικό της μπάλας αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της εξαιρετικής αγωνιστικής της κατάστασης, ενώ η παρουσία της στις 18 κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στο σύνθετο ατομικό την φέρνει ανάμεσα στην παγκόσμια ελίτ της ρυθμικής γυμναστικής. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, οι οκτώ καλύτερες αθλήτριες κάθε οργάνου προκρίνονται στον αντίστοιχο τελικό, ενώ οι 18 καλύτερες συνολικά προκρίνονται στον τελικό του σύνθετου ατομικού.

Δύο ιστορικές προκρίσεις για την Κύπρο

Μπάλα: πρόκριση στον τελικό – Top 8

Σύνθετο Ατομικό: πρόκριση στον τελικό – Top 18

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την κυπριακή ρυθμική γυμναστική, καθώς η Βέρα γίνεται η πρώτη Κύπρια αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής που εξασφαλίζει παρουσία σε δύο τελικούς σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 300 αθλήτριες και αθλητές, με τη διοργάνωση να αποτελεί μία από τις κορυφαίες αγωνιστικές στιγμές της τετραετίας και σημαντικό σταθμό στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Η Βέρα Τουγκολούκοβα συνεχίζει έτσι να ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τη σημαία της Κύπρου στη διεθνή σκηνή, αποδεικνύοντας ότι η κυπριακή ρυθμική γυμναστική μπορεί να ανταγωνίζεται πλέον με αξιώσεις τις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου.

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών, όλη η Κύπρος στρέφει το βλέμμα στους δύο μεγάλους τελικούς, όπου η Βέρα θα αγωνιστεί ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του πλανήτη.

 

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