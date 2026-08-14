A Bola: «Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μπραγκάνσα»

Με την υπόθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ, καθώς το μέλλον του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι αβέβαιο, στην Πορτογαλία κάνουν λόγω για μία επικείμενη μεταγραφή.

Η A Bola σε δημοσίευμα της αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία σημαντική μεταγραφή. Οι Πορτογάλοι τονίζουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμoι να κλείσουν τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με ένα ποσό από 8 μέχρι και 10 εκατομμύρια ευρώ.

Το ίδιο δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι ο Ρουί Μπόρζες δεν υπολογίζει στον 27χρονο χαφ, κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί, φέρνοντας τον στον Πειραιά.

Την περσινή σεζόν ο Πορτογάλος κατέγραψε συνολικά 25 εμφανίσεις με έξι γκολ και μία ασίστ.

sport-fm.gr