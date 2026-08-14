Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27

Το NBA ανακοίνωσε την Πέμπτη (13/8) το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2026-27, επιβεβαιώνοντας την ημερομηνία για τη ρεβάνς των τελικών ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά και μια σειρά από επιστροφές μεγάλων ονομάτων στις πρώην ομάδες τους μετά τις σημαντικές μετακινήσεις του φετινού καλοκαιριού.

Οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς θα υποδεχθούν τους Σαν Αντόνιο Σπερς στις 25 Δεκεμβρίου, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την κατάκτηση του τίτλου από τη Νέα Υόρκη στους περσινούς τελικούς του NBA. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά στις 7 Μαρτίου στο Σαν Αντόνιο.

Η αναμέτρησή τους στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ανατολικής Ακτής) ανοίγει το παραδοσιακό πρόγραμμα των πέντε αγώνων των Χριστουγέννων. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μαϊάμι Χιτ θα επισκεφθούν τους Μπόστον Σέλτικς στις 14:30, ενώ στη συνέχεια οι Φιλαδέλφεια 76ερς θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους Λος Άντζελες Λέικερς στις 17:00, στο πρώτο παιχνίδι του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες μετά τη μετακίνησή του στη Φιλαδέλφεια.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στις 20:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί στις 22:30 με την αναμέτρηση των Ντένβερ Νάγκετς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν θα επιστρέψει στη Βοστώνη στις 21 Ιανουαρίου, όταν οι 76ερς θα αντιμετωπίσουν τους Σέλτικς, με τον πρώην MVP των τελικών του NBA να επιστρέφει στο TD Garden μετά την ανταλλαγή του στη Φιλαδέλφεια το καλοκαίρι. Οι Σίξερς θα υποδεχθούν τη Βοστώνη στις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας στον Μπράουν την πρώτη ευκαιρία να αντιμετωπίσει την ομάδα στην οποία πέρασε τις πρώτες δέκα σεζόν της καριέρας του στο NBA.

Μια ακόμη σημαντική επιστροφή θα πραγματοποιήσει ο Αντετοκούνμπο στις 28 Ιανουαρίου, όταν το Μαϊάμι θα επισκεφθεί το Μιλγουόκι. Ο δύο φορές MVP πέρασε τις πρώτες 13 σεζόν της καριέρας του στους Μπακς και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2021, προτού παραχωρηθεί με ανταλλαγή στους Χιτ το φετινό καλοκαίρι.

Η πρεμιέρα της σεζόν, στις 20 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από σημαντικές αναμετρήσεις. Η Βοστώνη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Ντιτρόιτ, πριν οι Νικς υψώσουν το λάβαρο του πρωταθλητή απέναντι στους ανανεωμένους 76ερς, με τους Τζέιμς και Μπράουν να πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους με τη Φιλαδέλφεια. Στη συνέχεια, το Σαν Αντόνιο θα υποδεχθεί την Οκλαχόμα Σίτι, σε επανάληψη των περσινών τελικών της Δυτικής Περιφέρειας.

Το επόμενο βράδυ, ο Αντετοκούνμπο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τους Χιτ απέναντι στους Μπολ/Έντουαρντς και τους Τίμπεργουλβς.