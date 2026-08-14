Πολλοί θα ήθελαν ξανά τον Μπεν Σιμόν

Σε ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του Μάουρο Καμορανέζι βρίσκεται με την ΑΕΚ, με τον τεχνικό διευθυντή Τσάβι Ρόκα να καλείται να βρει τον κατάλληλο προπονητή που να οδηγήσει την ομάδα της Λάρνακας στο νέο πρωτάθλημα.

Ένα όνομα που φιγουράρει, εκ νέου, είναι του Ισραηλινού Ραν Μπεν Σιμόν, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην κιτρινοπράσινη κερκίδα και σίγουρα πολλοί θα τον ήθελαν ξανά στην «Αρένα».

Βέβαια, ο Μπεν Σιμόν είναι ομοσπονδιακός τεχνικός στο Ισραήλ με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Αντίθετα, ο Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ κυκλοφορεί «ελεύθερος» και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως βρίσκεται στα ραντάρ των ιθυνόντων της ΑΕΚ. Τη σεζόν 2025-26 εργάστηκε στην Οντένσε Δανίας, η οποία τερμάτισε στην 8η θέση της βαθμολογίας.