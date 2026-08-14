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Αποθέωσε Τζόλη ο Ανρί: «Έχει ποιότητα και χαρακτήρα που θα λατρέψουν οι οπαδοί της Άρσεναλ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποθέωσε Τζόλη ο Ανρί: «Έχει ποιότητα και χαρακτήρα που θα λατρέψουν οι οπαδοί της Άρσεναλ»

Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την προετοιμασία του με τους «κανονιέρηδες»

Τα πρώτα δείγματα γραφής του Χρήστου Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των «κανονιέρηδων».

Ο 24χρονος διεθνής μετακόμισε στο Βόρειο Λονδίνο από την Μπριζ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ και απ' ότι φαίνεται δεν χρειάστηκε ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογής, καθώς έχει ήδη καταγράψει ένα γκολ και τρεις ασίστ στα φιλικά παιχνίδια, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες ούτε από τον Τιερί Ανρί. Ο θρύλος της Άρσεναλ μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Τζόλη, ξεχωρίζοντας όχι μόνο την αγωνιστική του ποιότητα, αλλά και τον χαρακτήρα που βγάζει μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Και όταν βλέπεις το ποσό που πλήρωσε η Άρσεναλ γι’ αυτόν… πρέπει να πω ότι ήταν πραγματική ευκαιρία. Για όσα ήδη προσφέρει και για την προοπτική που έχει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, πρόκειται για εξαιρετική επιχειρηματική κίνηση. Δώστε του χρόνο, δώστε του την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει και οι οπαδοί της Άρσεναλ θα λατρέψουν να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτού του παιδιού. Υπάρχει πραγματική ποιότητα και πραγματικός χαρακτήρας σε αυτόν.

Το χθεσινό πέναλτι ήταν το τέλειο παράδειγμα της νοοτροπίας του. Απόλυτα ψύχραιμος, απόλυτα σίγουρος. Χωρίς άγχος, χωρίς δράματα, μόνο απόλυτη συγκέντρωση. Πήγε στην εκτέλεση και την ολοκλήρωσε σαν να ήταν κάτι απολύτως συνηθισμένο. Αυτού του είδους η ψυχραιμία υπό πίεση είναι σπάνια, ειδικά για έναν παίκτη που ακόμα προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον».

sport-fm.gr

 

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