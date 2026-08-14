Θέλει τον Οσιμέν η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ κινείται για την απόκτηση του Βίκτορ Οσιμέν, με τους «κανονιέρηδες» να είναι αισιόδοξοι πως μπορούν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος.

Ο Νιγηριανός στράικερ φαίνεται πως είναι προτεραιότητα για τον Μικέλ Αρτέτα, με τον τεχνικό των Άγγλων να θέλει να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας του.

Παράλληλα, η Γαλατασαράι δεν έχει ορίσει κάποια συγκεκριμένη τιμή για τον Οσιμέν, ωστόσο θέλει να καλύψει την επένδυση των 70 εκατ. αυτού του καλοκαιριού.

sdna.gr