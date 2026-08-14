Τον «πόνεσε» αλλά να σηκώσει κεφάλι

Ήταν λογικό μετά από ένα τέτοιο αποκλεισμό, με τον τρόπο που ήρθε από την Μπραν, να λυγίσουν στον Απόλλωνα. Και οι εικόνες του Γιώργου Μαλεκκίδη μετά το τελικό σφύριγμα ήταν τέτοιες που άγγιξαν τους πάντες.

Ένας παίκτης που αποτελεί τη βασική επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, και ας αποκτήθηκε ο Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης. Και ο οποίος με την παρουσία του αποδεικνύει πως κερδίζει με το σπαθί του τη θέση του βασικού και αποτελεί αγαπημένο μέλος της κερκίδας. Ο 27χρονος αμυντικός έδειξε και στα τέσσερα ευρωπαϊκά ματς ότι είναι πολυεργαλείο, βοηθώντας τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Και ταιριάζει πολύ στη φιλοσοφία του Λοσάδα.

Επιβάλλεται να σταθεί ξανά στα πόδια του και να... σηκώσει και τους υπόλοιπους. Στην ουσία, ως αρχηγός έχει και άλλο ρόλο να διαδραματίσει, ώστε με την έναρξη του μαραθωνίου να υπάρχει η ίδια ευφορία που υπήρχε πριν τη ρεβάνς με την Μπραν.

Όσον αφορά τους τραυματίες, ο Κβίντα υπέστη βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκες υπέστη κάκωση στο θωρακικό τοίχωμα και θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα.