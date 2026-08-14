Χειρουργήθηκε ο Ζόκε, άγνωστη η περίοδος επιστροφής του

Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Ζόκε, προς αντιμετώπιση του προβλήματος στην περιοχή της βουβωνικής χώρας. Όπως σημειώνει η ΑΕΛ μέσω ανακοίνωσης, η περίοδος απουσίας του θα καθοριστεί στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικά: Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Julius Szoke υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της θεραπευτικής αντιμετώπισης του προβλήματος στην περιοχή της βουβωνικής χώρας από το οποίο ταλαιπωρείτο το τελευταίο διάστημα.

Ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης, ενώ η διάρκεια της απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα καθοριστεί και θα επανεκτιμάται από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του.

Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας ταχεία ανάρρωση και να επιστρέψει υγιής στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας μας.