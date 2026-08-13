Δίνει 1,5 εκατομμύριο και κάνει δικό της τον Μασέκο

Το μέλλον του Μασέκο, τουλάχιστον για τη νέα χρονιά, δεν θα είναι στην Κύπρο.

Μετά τον δανεισμό του στην ΑΕΛ από την Μαμελόντι Σάνταουνς, ο Νοτιοαφρικανός είναι έτοιμος για το νέο βήμα στην καριέρα του.

Όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Δανία και συγκεκριμένα στην Κοπεγχάγη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η συμφωνία θα κλείσει με ένα ποσό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Toν Μασέκο, ο οποίος αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Μουντιάλ, είχε πρόθεση να κρατήσει και η ΑΕΛ, όμως δεν ευνόησαν οι συνθήκες.