Είπε αντίο στην ΑΕΛ ο Σκαρπάρης
ΓΗΠΕΔΟ
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Παρελθόν από την ομάδα της Λεμεσού έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας, αποτελεί ο Παναγιώτης Σκαρπάρης
Η ανάρτηση του έμπειρου φουτσαλιστή:
Ένας κύκλος τριών χρονών ολοκληρώνεται για μένα στην ομάδα της ΑΕΛ. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά γεμάτος αναμνήσεις, τρόπαια και πολλούς φίλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της ΑΕΛ που με στήριξε και με αγκάλιασε στην μεγάλη απόφαση που πήρα πριν τρία χρόνια. Πολλές θυσίες, σωματική κούραση και πολλά χιλιόμετρα καθημερινά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Νικόλα Καρασαμάνη αλλά και στο προπονητικό TEAM και τους συμπαίκτες μου για την συνεργασία και την στήριξη. Καλή συνέχεια στην ομάδα της ΑΕΛ.