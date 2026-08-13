Τώρα μέτρημα αντίστροφα!

Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε χθες τον κύκλο του βασικού μέρους της προετοιμασίας στην Πολωνία και πλέον, με την επιστροφή στη βάση της, μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι των προπονήσεων ενόψει της νέας χρονιάς. Μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος οι γαλαζοκίτρινοι θα δώσουν άλλα δύο φιλικά. Το πρώτο την ερχόμενη Τετάρτη (19/08, 19:00) απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα και το άλλο στις 22 Αυγούστου (19:00) κόντρα στον συμπολίτη Άρη, το οποίο θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε για τα επίσημα παιχνίδια.

Παράλληλα, οι ιθύνοντες του μεταγραφικού σχεδιασμού δουλεύουν και τις τελευταίες κινήσεις για ενίσχυση του ρόστερ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΛ τουλάχιστον για έναν επιθετικό. Δεν είναι τυχαίο ότι συνδέθηκε με τον Πέδρο Μάρκες, ενώ τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα τη θέλουν να έχει στο στόχαστρο τον 23χρονο Ισπανό επιθετικό Χόρχε Ντελγκάδο. Ενδεχομένως το συγκρότημα της Λεμεσού να ψάξει και για αμυντικό.