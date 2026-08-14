Κανονικά στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον «ισχυρό άνδρα» της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έδωσε κανονικά το «παρών» στη σημερινή προπόνηση.

Με αυτήν οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών άρχισαν την προετομασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (22/8) για την πρεμιέρα της Super League.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε στους παίκτες του και τόνισε ότι πρέπει να αφήσουν πίσω τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στο Champions League, ενώ επισήμανε πως πρέπει να είναι έτοιμοι για τον αγώνα με τους «κυανολεύκους», καθώς υπογράμμισε ότι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.