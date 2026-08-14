Η μπάλα στη σέντρα - To πρόγραμμα των δύο πρώτων αγωνιστικών της νέας σεζόν

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει το πρόγραμμα της 1ης και της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan 2026/2027.

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 28 Αυγούστου

19:00 Krasava E.N.Y. – ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου (Vitex «Αμμόχωστος Επιστροφή»)

20:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου (ΓΣΠ)

Σάββατο, 29 Αυγούστου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας (ΑΕΚ Αρένα)

20:00 Άρης Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού (Αλφαμέγα)

Κυριακή, 30 Αυγούστου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου (Αλφαμέγα)

20:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Πάφος F.C. (Στάδιο Εθνικού Άχνας)

Δευτέρα, 31 Αυγούστου

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου (ΓΣΠ)

2η αγωνιστική

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου

20:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών (Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»)

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου (Αλφαμέγα)

20:00 Ομόνοια Αραδίππου – Krasava Ε.Ν.Υ. (ΑΕΚ Αρένα)

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού (ΓΣΠ)

20:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας (Vitex «Αμμόχωστος Επιστροφή»)

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος F.C. – Ολυμπιακός Λευκωσίας («Στέλιος Κυριακίδης)

20:00 Άρης Λεμεσού - Ομόνοια Λευκωσίας (Άλφαμεγα)

*Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, οποιοδήποτε στάδιο δεν διαθέτει άδεια από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων ή/και έγκυρο Πιστοποιητικό Ασφαλείας, ή/και εξακολοθούν να υφίστανται εκκρεμότητες που σχετίζονται με την τηλεοπτική παραγωγή των αγώνων ή την χρήση VAR, η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει διαφορετικό στάδιο για τη διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με την Προκήρυξη Cyprus League by Stoiximan 2026/2027.

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να υποδείξει στάδιο για τη διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων ή για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, κατά την κρίση της.