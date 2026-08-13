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Αποχωρεί από την ΑΕΛ ο προπονητής των επιτυχιών

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποχωρεί από την ΑΕΛ ο προπονητής των επιτυχιών

«Μια μεγάλη εποχή ολοκληρώνεται. Η ιστορία μένει».

Με νέο πρόσωπο στον πάγκο της θα πορευθεί η φουτσαλική ΑΕΛ, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει ο Πάμπος Χαραλάμπους, με τον οποίο η ομάδα της Λεμεσού είχε πανηγυρίσει πολλές επιτυχίες.

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΛ Futsal ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Πάμπο Χαραλάμπους, ο οποίος για προσωπικούς λόγους αποφάσισε να ολοκληρώσει τη μακρόχρονη παρουσία του στον πάγκο της ομάδας μας.

Ο Πάμπος Χαραλάμπους δεν υπήρξε απλώς ένας προπονητής της ΑΕΛ Futsal. Αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τμήματος, υπηρετώντας την ομάδα σε δύο διαφορετικές περιόδους, από το 2009 μέχρι το 2017 και από το 2021 μέχρι το 2026.

Στα χρόνια αυτά συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές και μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της ομάδας μας.

Με τον Πάμπο Χαραλάμπους στον πάγκο της, η ΑΕΛ Futsal κατέκτησε:

🏆 3 Πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας

2022/23, 2023/24, 2024/25

 

🏆 1 Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας

2009/10

 

🏆 1 Κύπελλο Κύπρου

2023/24

 

🏆 3 Super Cups

2023/24, 2024/25, 2025/26

 

Παράλληλα, οδήγησε την ομάδα μας στην ευρωπαϊκή σκηνή του UEFA Futsal Champions League, με τρεις συμμετοχές στο Preliminary Round και μία παρουσία στο Main Round.

Πέρα όμως από τους τίτλους, τις νίκες και τις επιτυχίες, αυτό που μένει είναι η πολυετής προσφορά, η αφοσίωση και η καθημερινή παρουσία ενός ανθρώπου που έζησε μαζί μας μεγάλες στιγμές, δύσκολες στιγμές και πάνω απ’ όλα μια ολόκληρη εποχή της ΑΕΛ Futsal.

Δεκατρία χρόνια στον πάγκο της ΑΕΛ δεν χωρούν σε μία ανακοίνωση.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Futsal ευχαριστεί από καρδιάς τον Πάμπο Χαραλάμπους για όλα όσα πρόσφερε στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία στη συνέχεια.

Οι δρόμοι μας μπορεί σήμερα να χωρίζουν, όμως η προσφορά, οι τίτλοι και οι στιγμές που ζήσαμε μαζί θα αποτελούν για πάντα κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΛ Futsal.

Σε ευχαριστούμε για όλα, Πάμπο.

Μια μεγάλη εποχή ολοκληρώνεται. Η ιστορία μένει».

Κατηγορίες

ΟμαδεςΑΕΛΦουτσαλ

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