Δεν πάει πουθενά ο Μεντιλίμπαρ - Ενισχύεται για να... κατακτήσει τα πάντα ο Ολυμπιακός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στον Ολυμπιακό!

Παρά τους τριγμούς που έφερε ο αποκλεισμός από τα playoffs του Champions League η διοίκηση των Πειραιωτών και ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί, στην προσπάθεια να επανέλθουν οι ερυθρόλευκοι στους τίτλους.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Μεντιλίμπαρ συναντήθηκαν στον Πειραιά και μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πορευτούν μαζί.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για πάνω από 2 ώρες, για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα και κατέληξαν πως στόχος είναι η επαναφορά της ομάδας στην κορυφή της Ελλάδας, με την κατάκτηση της Stoiximan Super League, μία καλή πορεία στο Europa League, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει άμεσα περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ με μεταγραφές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις έξι.

Πριν το ραντεβού με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός ωστόσο, ο προπονητής των ερυθρόλευκων ακολούθησε κανονικά τη ρουτίνα της ομάδας του.

Έτσι ο Βάσκος τεχνικός περίμενε τους ποδοσφαιριστές του στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, τους μάζεψε στο γυμναστήριο των εγκαταστάσεων του Ρέντη και προσπάθησε να στρέψει την προσοχή τους σε όσα έρχονται, αφήνοντας στην άκρη τον σκληρό αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός είπε μεταξύ άλλων στους ποδοσφαιριστές του: “Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League είναι δύσκολος για όλους. Αλλά πρέπει να τ’ αφήσουμε πίσω μας. Στην Ευρώπη θα παίξουμε στο Europa league και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αλλά κυρίως πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, Που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας”.

Στη συνέχεια ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε το πρόγραμμα και για σχεδόν δύο ώρες προπόνησε τους ποδοσφαιριστές του, ξεκινώντας ουσιαστικά την προετοιμασία για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο (22/08, 20:00).

Ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ερυθρόλευκη ιστορία

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τους ερυθρόλευκους στις 11 Φεβρουαρίου 2024. Στην πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας, καθώς οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Conference League, στον τελικό της 29ης Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στη Φιορεντίνα.

Φυσικά, είχαν προηγηθεί η πρόκριση επί της Φερεντσβάρος, η ιστορική ανατροπή με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μία τεράστια βραδιά στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και η απόλυτη κυριαρχία επί της ισχυρής Άστον Βίλα.

Στην αμέσως επόμενη σεζόν, ο Ολυμπιακός συνέχισε με επιτυχίες. Οι ερυθρόλευκοι κυριάρχησαν απόλυτα στις εγχώριες διοργανώσεις, κατακτώντας το 48ο πρωτάθλημα με χαρακτηριστική άνεση, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ. Στο Europa League τερμάτισαν στην πρώτη οκτάδα της League Phase, ενώ στη συνέχεια αποκλείστηκαν στους 16.Τη φετινή χρονιά, οι Πειραιώτες επέστρεψαν στο Champions League, όπου με ένα εκπληκτικό 3/3 στις τελευταίες αγωνιστικές, κέρδισαν το “εισιτήριο” για τα playoffs, όπου και δεν τα κατάφεραν κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Κατέκτησαν το Super Cup τον Ιανουάριο, ενώ στο πρωτάθλημα τερμάτισαν στην 2η θέση.

Πριν από το τέλος του χρόνου, ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει νέα επέκταση της συνεργασίας τους, μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αυτή η συνεργασία λοιπόν, θα συνεχιστεί και μετά τον αποκλεισμό από το Champions League.

O 65χρονος τεχνικός έχει συμπληρώσει 122 αναμετρήσεις στον ερυθρόλευκο πάγκο, με 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Πηγή: sport24.gr