Επικός Καραλής: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, θα το φέρω το μετάλλιο στη μεικτή ζώνη!»

Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε την Παρασκευή στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να πιάσει το όριο των 5,60μ. και να κλείσει νέα κόντρα με τον εξωγήινο Μόντο Ντουπλάντις.

Μάλιστα, ο Καραλής παραχώρησε δηλώσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ, μετά την επίδοση του, δίνοντας μία επική ατάκα για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε ξεχάσει το μετάλλιο του στη μεικτή ζώνη.

Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή

“Σίγουρα είναι απίστευτο και εγώ ήμουν μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές και πέρασαν τα χρόνια και πλέον είμαι εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μου αρέσει να δίνω αγάπη, επειδή παίρνω και εγώ πίσω από όλον τον κόσμο.

Είμαστε εδώ για μία δουλειά και σίγουρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα όπως έχω σκεφτεί με την ομάδα μου στον τελικό.

Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είπε και η Κατερίνα. Οι συνθήκες εδώ επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο και μπαίνει αέρας, όπως είπε και ο Μίλτος είναι δύσκολες. Ελπίζουμε και για την τύχη, να πάνε όλα καλά και την Κυριακή να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά, περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή, αλλά ότι και να γίνει εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό και περιμένουμε την Κυριακή.

Να μην κάνω καμία βλακεία και εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο αν το πάρω και θα το φέρω και εδώ. Όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού

Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που είναι εδώ να χαίρονται το αγώνισμα, είμαστε έτοιμοι και πολύ ευτυχισμένοι που βρισικόμαστε εδώ”.