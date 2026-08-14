Η Νέα Ζηλανδία αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Η Νέα Ζηλανδία απέσυρε τη στήριξή της στην επανεκλογή του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και ζήτησε τη διενέργεια έρευνας, μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου της παγκόσμιας ομοσπονδίας να φέρει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας (NZF) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέσυρε επίσημα τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Τζάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA στο Συνέδριο της FIFA το 2027», ανέφερε η NZF σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή (14/8).

«Επιπλέον, η NZF ζητά επίσης ανεξάρτητη εξέταση των ενεργειών που έγιναν για την ανάπτυξη του προγράμματος FIFA Forward Enterprise», πρόσθεσε.