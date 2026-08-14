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O αρχηγός των Κ19 του ΑΠΟΕΛ πάει στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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O αρχηγός των Κ19 του ΑΠΟΕΛ πάει στον Ολυμπιακό

Μεταγραφική κίνηση από την μια ομάδα της Λευκωσίας στην άλλη

Δύο μήνες μετά την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον ΑΠΟΕΛ, ο Γιώργος Τζιωρτζής έκλεισε ως δανεικός στον Ολυμπιακό για τη νέα χρονιά.

Η ανακοίνωση των μαυροπρασίνων:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του 19χρονου Κύπριου ποδοσφαιριστή Γιώργου Τζιωρτζή, για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Ο Γιώργος, με ύψος 1,78 μ., αγωνίζεται ως μέσος και προέρχεται από τις Ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ.

Ξεχώρισε με την ομάδα Κ19, στην οποία φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ η εξέλιξή του τον οδήγησε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και στις πρώτες του συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Είναι διεθνής με την Εθνική U19 της Κύπρου, με την οποία έχει καταγράψει 8 συμμετοχές και 1 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Τζιωρτζή στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».

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