O αρχηγός των Κ19 του ΑΠΟΕΛ πάει στον Ολυμπιακό
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μεταγραφική κίνηση από την μια ομάδα της Λευκωσίας στην άλλη
Δύο μήνες μετά την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον ΑΠΟΕΛ, ο Γιώργος Τζιωρτζής έκλεισε ως δανεικός στον Ολυμπιακό για τη νέα χρονιά.
Η ανακοίνωση των μαυροπρασίνων:
«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του 19χρονου Κύπριου ποδοσφαιριστή Γιώργου Τζιωρτζή, για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.
Ο Γιώργος, με ύψος 1,78 μ., αγωνίζεται ως μέσος και προέρχεται από τις Ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ.
Ξεχώρισε με την ομάδα Κ19, στην οποία φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ η εξέλιξή του τον οδήγησε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και στις πρώτες του συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
Είναι διεθνής με την Εθνική U19 της Κύπρου, με την οποία έχει καταγράψει 8 συμμετοχές και 1 γκολ.
Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Τζιωρτζή στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».