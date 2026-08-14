Μετακομίζει οριστικά ο Ενρίκες

Μετά τον μονοετή δανεισμό του στην Ομόνοια Αραδίππου, ο Ντάνι Ενρίκες αποχωρεί οριστικά από την ΑΕΚ και θα ανήκει πλέον στην ομάδα της Αραδίππου.

«Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με την Ομόνοια Αραδίππου για την παραχώρηση του Danny Henriques.

Ευχαριστούμε τον Danny για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του συγκροτήματος της Λάρνακας.

Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός είχε ενταχθεί στην ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2024, ενώ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2025 γι’ άλλα δύο χρόνια.