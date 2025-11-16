Οι μεταδόσεις σήμερα (16/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 16/11
Cytavision 3
16:00 Πορτογαλία - Αρμενία
19:00 Αλβανία - Αγγλία
21:45 Ιταλία - Νορβηγία
Cytavision 4
21:45 Ισραήλ - Μολδαβία
Cytavision 5
19:00 Tένις: Nitto ATP Finals
Cytavision 6
12:00 Moto GP – Μoto 3
13:15 Moto GP – Μoto 2
15:00 Moto GP – Αγώνας
21:45 Βοσνία - Ρουμανία
Cytavision 7
14:30 Iπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Μπάσκετ: Σέλτικς - Κλίπερς
Cytavision 8
18:00 Μπάσκετ: Ανόρθωση - ΑΕΚ
Cablenet Sports 3
13:30 Mπάσκετ: Βαλένθια - Τενερίφη
20:00 Mπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια