Οι δηλώσεις των διεθνών μας μετά την Αυστρία

Διαβάστε όσα είπαν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές μας στη κάμερα του ΡΙΚ:

Αντρέας Σιήκκης: «Ήταν δύσκολο ματς το ξέραμε από την αρχή. Έχουμε δώσει το 100% και πιστεύω στο μέλλον θα έρθουν τα αποτελέσματα. Δεν ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση αλλά κόντρα σε ένα τέτοιο αντίπαλο το παλέψαμε. Πρέπει να βάλουμε στόχους, έχουμε πολύ καλή ομάδα και στην επόμενη διοργάνωση θα πάμε καλύτερα. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που έχω και δίνω τον καλύτερο μου εαυτό».

Γιάννης Κούσουλος: «Παίζαμε με μια καλύτερη ομάδα, συγκριτικά με εμάς. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μας. Προσπαθούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους στα ίσα. Βελτιωνόμαστε και θέλουμε να συνεχίσουμε για το μέλλον. Όλοι ελπίζουμε σε κάτι σπουδαίο, έχουμε καλή ομάδα και θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Εύχομαι να κάνουμε κάτι που δεν έγινε ποτέ, είναι δύσκολο αλλά θα το παλέψουμε».

Πιέρος Σωτηρίου: «Κακά τα ψέματα παίζαμε με το φαβορί του ομίλου. Είναι ομάδα με ταχύτητα, δύναμη και καλούς παίκτες. Μπήκαν καλύτερα, σκόραραν και μετά από μια ατυχία κλείδωσε το σκορ με 2-0. Μετά ήταν δύσκολο να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Από την μέρα που ήρθε ο κ. Μάντζιος κάναμε βήματα μπροστά και βλέπουμε το άμεσο μέλλον και θα έρθει αυτή η στιγμή που θέλουμε».