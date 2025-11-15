ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δηλώσεις των διεθνών μας μετά την Αυστρία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι δηλώσεις των διεθνών μας μετά την Αυστρία

Κούσουλος, Σωτηρίου και Σιήκκης παραχώρησαν δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής μας με την Αυστρία

Διαβάστε όσα είπαν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές μας στη κάμερα του ΡΙΚ:

Αντρέας Σιήκκης: «Ήταν δύσκολο ματς το ξέραμε από την αρχή. Έχουμε δώσει το 100% και πιστεύω στο μέλλον θα έρθουν τα αποτελέσματα. Δεν ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση αλλά κόντρα σε ένα τέτοιο αντίπαλο το παλέψαμε. Πρέπει να βάλουμε στόχους, έχουμε πολύ καλή ομάδα και στην επόμενη διοργάνωση θα πάμε καλύτερα. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που έχω και δίνω τον καλύτερο μου εαυτό».

Γιάννης Κούσουλος: «Παίζαμε με μια καλύτερη ομάδα, συγκριτικά με εμάς. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μας. Προσπαθούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους στα ίσα. Βελτιωνόμαστε και θέλουμε να συνεχίσουμε για το μέλλον. Όλοι ελπίζουμε σε κάτι σπουδαίο, έχουμε καλή ομάδα και θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Εύχομαι να κάνουμε κάτι που δεν έγινε ποτέ, είναι δύσκολο αλλά θα το παλέψουμε».

Πιέρος Σωτηρίου: «Κακά τα ψέματα παίζαμε με το φαβορί του ομίλου. Είναι ομάδα με ταχύτητα, δύναμη και καλούς παίκτες. Μπήκαν καλύτερα, σκόραραν και μετά από μια ατυχία κλείδωσε το σκορ με 2-0. Μετά ήταν δύσκολο να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Από την μέρα που ήρθε ο κ. Μάντζιος κάναμε βήματα μπροστά και βλέπουμε το άμεσο μέλλον και θα έρθει αυτή η στιγμή που θέλουμε».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αμφίβολος για το ματς με τους Τίμπεργουλβς ο Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Ουμτιτί: «Δεχθήκαμε 4 γκολ και είστε τόσο ήρεμοι; Κάπως έτσι έγιναν όλα στο 6-1 με την Παρί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς απόλυτος, τέσσερις με δεκάρι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπρούνο Φερνάντες: «Ξέρει ότι έκανε λάθος ο Κριστιάνο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατάκα Μάντζιου που λέει τα πάντα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μόνη στην κορυφή η ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι δηλώσεις των διεθνών μας μετά την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κόκκινος συναγερμός στην Άρσεναλ: Αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα ο Γκάμπριελ από το Βραζιλία-Σενεγάλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάντζιος: «Μπορούσαμε να αποφύγουμε και τα δύο γκολ, έρχονται καλύτερες μέρες»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τεσσάρα η Ισπανία στη Γεωργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανώτερη Αυστρία πέρασε εύκολα από το «Αλφαμέγα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διπλό στο Παραλίμνι για την ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Τέλος ο Ιωάννου από το Αραράτ

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Μέσι σκόραρε κόντρα σε 39 εθνικές ομάδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Apollo δίνει νέο οικονομικό αέρα στον Ατλέτικο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη