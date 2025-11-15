Επέστρεψε στις νίκες με γκολάρες και Βλαχοδήμο η Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας έδειξε το καλό της πρόσωπο για περισσότερο από μια ώρα, άντεξε όταν η Σκωτία αντέδρασε και πήρε τη νίκη με 3-2 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Έλληνες διεθνείς μπήκαν δυνατά στο ματς και ευτύχησαν να προηγηθούν με τον Τάσο Μπακασέτα στο 7ο λεπτό, με τον αρχηγό της γαλανόλευκης να βρίσκει δίχτυα με αριστερό σουτ.

Η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διπλασίασε τα τέρματά της στο 57′ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκει δίχτυα με αριστερό σουτ έπειτα από γύρισμα του Ανδρέα Τεττέη.

Η Εθνική Ελλάδας δεν έμεινε εκεί αφού βρήκε και τρίτο γκολ, με απίθανο σουτ του Τζόλη εκτός περιοχής στο 63ο λεπτό.

Οι Σκωτσέζοι αντέδρασαν και μείωσαν με τον Ντόακ στο 65′ έπειτα από παράλληλη σέντρα του ΜακΓκιν από αριστερά.

Η Σκωτία μάλιστα μείωσε έτι περεταίρω στο 70′. Ο Ρόμπερτσον έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Κρίστι με κεφαλιά έγραψε το 3-2.

Παρόλα αυτά η Εθνική Ελλάδας δεν λύγισε και πήρε μια νίκη γοήτρου απέναντι στους Σκωτσέζους, αποδεικνύοντας στον εαυτό της πως άξιζε περισσότερα σε αυτή την προκριματική διαδικασία.

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (89′ Χατζηδιάκος), Μπακασέτας, Τζόλης (89′ Κωστούλας), Καρέτσας (75′ Μασούρας), Παυλίδης (43′ Τεττέη).

ΣΚΩΤΙΑ: Γκόρντον, Σούταρ, Χάνλεϊ (75′ ΜακΚένα), Ρόμπερτσον, Χίκι (75′ Ράλστον), ΜακΓκίν, Φέγκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (83′ Σάνκλαντ), Ντόακ (88′ Χιρστ), Άνταμς (82′ Ντάικς).

sport24.gr