ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επέστρεψε στις νίκες με γκολάρες και Βλαχοδήμο η Ελλάδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επέστρεψε στις νίκες με γκολάρες και Βλαχοδήμο η Ελλάδα

Μια Εθνική Ελλάδας φτιαγμένη από ατσάλι, υπέταξε με 3-2 τη Σκωτία στο “Γ. Καραϊσκάκης” και αδίκησε τον εαυτό της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ντεμπούτο με ασίστ ο Ανδρέας Τεττέη.

Η Εθνική Ελλάδας έδειξε το καλό της πρόσωπο για περισσότερο από μια ώρα, άντεξε όταν η Σκωτία αντέδρασε και πήρε τη νίκη με 3-2 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Έλληνες διεθνείς μπήκαν δυνατά στο ματς και ευτύχησαν να προηγηθούν με τον Τάσο Μπακασέτα στο 7ο λεπτό, με τον αρχηγό της γαλανόλευκης να βρίσκει δίχτυα με αριστερό σουτ.

Η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διπλασίασε τα τέρματά της στο 57′ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκει δίχτυα με αριστερό σουτ έπειτα από γύρισμα του Ανδρέα Τεττέη.

Η Εθνική Ελλάδας δεν έμεινε εκεί αφού βρήκε και τρίτο γκολ, με απίθανο σουτ του Τζόλη εκτός περιοχής στο 63ο λεπτό.

Οι Σκωτσέζοι αντέδρασαν και μείωσαν με τον Ντόακ στο 65′ έπειτα από παράλληλη σέντρα του ΜακΓκιν από αριστερά.

Η Σκωτία μάλιστα μείωσε έτι περεταίρω στο 70′. Ο Ρόμπερτσον έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Κρίστι με κεφαλιά έγραψε το 3-2.

Παρόλα αυτά η Εθνική Ελλάδας δεν λύγισε και πήρε μια νίκη γοήτρου απέναντι στους Σκωτσέζους, αποδεικνύοντας στον εαυτό της πως άξιζε περισσότερα σε αυτή την προκριματική διαδικασία.

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (89′ Χατζηδιάκος), Μπακασέτας, Τζόλης (89′ Κωστούλας), Καρέτσας (75′ Μασούρας), Παυλίδης (43′ Τεττέη).

ΣΚΩΤΙΑ: Γκόρντον, Σούταρ, Χάνλεϊ (75′ ΜακΚένα), Ρόμπερτσον, Χίκι (75′ Ράλστον), ΜακΓκίν, Φέγκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (83′ Σάνκλαντ), Ντόακ (88′ Χιρστ), Άνταμς (82′ Ντάικς).

sport24.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επέστρεψε στις νίκες με γκολάρες και Βλαχοδήμο η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος για το ματς με τους Τίμπεργουλβς ο Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Ουμτιτί: «Δεχθήκαμε 4 γκολ και είστε τόσο ήρεμοι; Κάπως έτσι έγιναν όλα στο 6-1 με την Παρί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς απόλυτος, τέσσερις με δεκάρι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπρούνο Φερνάντες: «Ξέρει ότι έκανε λάθος ο Κριστιάνο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατάκα Μάντζιου που λέει τα πάντα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μόνη στην κορυφή η ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι δηλώσεις των διεθνών μας μετά την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κόκκινος συναγερμός στην Άρσεναλ: Αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα ο Γκάμπριελ από το Βραζιλία-Σενεγάλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάντζιος: «Μπορούσαμε να αποφύγουμε και τα δύο γκολ, έρχονται καλύτερες μέρες»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τεσσάρα η Ισπανία στη Γεωργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανώτερη Αυστρία πέρασε εύκολα από το «Αλφαμέγα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διπλό στο Παραλίμνι για την ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Τέλος ο Ιωάννου από το Αραράτ

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Μέσι σκόραρε κόντρα σε 39 εθνικές ομάδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη