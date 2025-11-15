Κύπρος - Αυστρία, Ελλάδα - Σκωτία και το υπόλοιπο πρόγραμμα
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/11)
ΡΙΚ 1
19:00 Κύπρος - Αυστρία
Cytavision 3
16:00 Καζακστάν - Βέλγιο
19:00 Γεωργία - Ισπανία
21:45 Ελλάδα - Σκωτία
Cytavision 4
21:45 Ελβετία - Σουηδία
Cytavision 5
15:00 Tένις: Nitto ATP Finals
21:30 Tένις: Nitto ATP Finals
Cytavision 6
11:50 Moto GP – Προκριματικά
16:00 Moto GP – Προκριματικά
21:45 Βοσνία - Ρουμανία
Cytavision 7
00:00 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Γκρίζλις
Cytavision 8
22:00 Σανταντέρ - Γρανάδα