Δημοσιευτηκε:

Κύπρος - Αυστρία, Ελλάδα - Σκωτία και το υπόλοιπο πρόγραμμα

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/11)

ΡΙΚ 1

19:00 Κύπρος - Αυστρία

Cytavision 3

16:00 Καζακστάν - Βέλγιο

19:00 Γεωργία - Ισπανία

21:45 Ελλάδα - Σκωτία

Cytavision 4

21:45 Ελβετία - Σουηδία

Cytavision 5

15:00 Tένις: Nitto ATP Finals

21:30 Tένις: Nitto ATP Finals

Cytavision 6

11:50 Moto GP – Προκριματικά

16:00 Moto GP – Προκριματικά

21:45 Βοσνία - Ρουμανία

Cytavision 7

00:00 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Γκρίζλις

Cytavision 8

22:00 Σανταντέρ - Γρανάδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

