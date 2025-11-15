Ατάκα Μάντζιου που λέει τα πάντα

Η Κύπρος έκανε τη προσπάθεια της κόντρα στους Αυστριακούς οι οποίοι ωστόσο ήταν ανώτεροι και έφτασαν σε μία δίκαιη επικράτηση στο «Αλφαμέγα».

Παρόλα αυτά, η εικόνα της ομάδας μας με τον Άκη Μάντζιο στο τιμόνι είναι ικανή να μας κάνει να περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, αρχής γενομένης από την αμέσως επόμενη διοργάνωση.

Ο Ελλαδίτης, μετά το τέλος του αγώνα με την Αυστρία και στο πλαίσιο των τοποθετήσεων του, είπε κάτι πολύ σημαντικό:

«Ναι πιστεύω ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Όλοι θέλουν να είναι εδώ και τα δίνουν όλα», είπε χαρακτηριστικά δείχνοντας πως πλέον τα πράγμτα είναι πολύ διαφορετικά αφού και οι ίδιοι οι παίκτες το πιστεύουν.

Ψ.