«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ

Είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Γιουνάιτεντ. Ένας ζωντανός θρύλος για τους «κόκκινους διαβόλους», ο οποίος αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο, στο ξεκίνημα της δυναστείας της ομάδας επί Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο λόγος για τον Έρικ Καντονά, ο οποίος πλέον, σε ρόλο σχολιαστή, βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο. Είναι από τους ανθρώπους που μιλούν «έξω απ' τα δόντια», λέγοντας πάντα αυτό που σκέφτεται, χωρίς να το «φιλτράρει».

Αρκετές φορές οι απόψεις του, σηκώνουν αρκετή κουβέντα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι εκείνος, ο οποίος θα πει αυτό που αρκετός κόσμος θέλει να εκφράσει, απλώς δεν έχει το σθένος και ίσως και το... ειδικό βάρος.

Ο Καντονά, ο οποίος είναι γνωστό ότι ακόμα «πονάει» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει υπάρξει επικριτικός με την ομάδα και αυτή τη φορά έστρεψε τα «βέλη» του, προς τη διοίκηση και τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

«Έχω πολλά σχέδια, αλλά σκέφτηκα ότι για δύο ή τρία χρόνια ίσως θα μπορούσα να τα αφήσω στην άκρη και να προσπαθήσω να προσφέρω κάτι σε αυτόν τον σύλλογο, που μου έχει δώσει τα πάντα.

Αλλά ο Ράτκλιφ δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται. Έκανα ό,τι έπρεπε, οπότε δεν νιώθω πια τύψεις. Προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δημιούργησε ένα στυλ όμορφου επιθετικού ποδοσφαίρου, το οποίο οι νέοι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να είχαν αξιοποιήσει. Αντίθετα, το κατέστρεψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε αγγλικά μέσα.

Το προηγούμενο διάστημα, είχε ακουστεί ότι υπήρχε πλάνο από γκρουπ επενδυτών από τη Μέση Ανατολή, να αγοράσει τη Γιουνάιτεντ και παράλληλα είχαν γίνει επαφές με τον Καντονά, για να αναλάβει ρόλο «πρεσβευτή» του συλλόγου.

athletiko.gr