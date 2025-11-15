Μόνη στην κορυφή η ΑΕΠ Πολεμιδιών
Η ΑΕΠ Πολεμιδιών νίκησε 4-1 τον Κούρη Ερήμης και μετά το εκτός έδρας 2-2 του Ερμή Αραδίππου με τον ΠΟ Ορμήδειας οδηγεί την κούρσα του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.
Μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, η ΑΕΠ βρίσκεται στους 18 βαθμούς και ακολουθεί με 17 βαθμούς η Αναγέννηση Δερύνειας και στην τρίτη θέση με 16 βαθμούς βρίσκεται ο Ερμής.
Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:
Κέδρος - Ασπίς Πύλας 3-3
ΠΟ Ορμήδειας - Ερμής Αραδίππου 2-2
ΑΕΝ - Οθέλλος Αθηαίνου 0-0
ΑΕΠ Πολεμιδιών - Κούρης Ερήμης 4-1
Αναγένννηση Δερύνειας - ΑΠΟΝΑ 5-1
Άτλας Αγλαντζιάς - Εθνικός Άσσιας 1-1
Ανόρθωση Μουτταγιάκας - FC Λειβάδια 1-0
ΘΟΪ Λακατάμιας - Ομόνοια Ψευδά 1-1