Μόνη στην κορυφή η ΑΕΠ Πολεμιδιών

Η ΑΕΠ Πολεμιδιών νίκησε 4-1 τον Κούρη Ερήμης και μετά το εκτός έδρας 2-2 του Ερμή Αραδίππου με τον ΠΟ Ορμήδειας οδηγεί την κούρσα του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.

Μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, η ΑΕΠ βρίσκεται στους 18 βαθμούς και ακολουθεί με 17 βαθμούς η Αναγέννηση Δερύνειας και στην τρίτη θέση με 16 βαθμούς βρίσκεται ο Ερμής.

Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:

Κέδρος - Ασπίς Πύλας 3-3

ΠΟ Ορμήδειας - Ερμής Αραδίππου 2-2

ΑΕΝ - Οθέλλος Αθηαίνου 0-0

ΑΕΠ Πολεμιδιών - Κούρης Ερήμης 4-1

Αναγένννηση Δερύνειας - ΑΠΟΝΑ 5-1

Άτλας Αγλαντζιάς - Εθνικός Άσσιας 1-1

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - FC Λειβάδια 1-0

ΘΟΪ Λακατάμιας - Ομόνοια Ψευδά 1-1