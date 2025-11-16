Προκριματικά Μουντιάλ: Τελικός 2ης θέσης σε 4ο και 6ο όμιλο - Τσεκάρουν την πρόκριση Νορβηγία και Πορτογαλία

Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και το Μεξικό.

Αρχικά, το πιο κρίσιμο παιχνίδι γίνεται στον 4ο όμιλο με την Ουκρανία του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ισοβαθμεί με την Ισλανδία του Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον στους επτά βαθμούς και τις δύο ομάδες να μονομαχούν για τη 2η θέση που οδηγεί στο μονοπάτι των playoffs. Έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση της διοργάνωσης η Γαλλία.

Μεγάλο ματς και στον 6ο όμιλο με την Ουγγαρία (8β.) να υποδέχεται την Ιρλανδία (7β.), η οποία θέλει μόνο το διπλό για να πάρει αυτή τη 2η θέση. Από την άλλη η Πορτογαλία με νίκη στην έδρα της κόντρα στην αδιάφορη, Αρμενία θα πάρει το απευθείας εισιτήριο, χωρίς να νοιάζεται για το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα.

Στον 9ο όμιλο η Ιταλία κοντράρεται στην έδρα της με τη Νορβηγία και αν θέλει να την προσπεράσει και να εξασφαλίσει αυτή την πρώτη θέση, τότε θα πρέπει να νικήσει με διαφορά εννέα (!) τερμάτων. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται ούτε με... θαύμα και η παρέα των Χάαλαντ και Έντεγκαρντ θα πάει τη χώρα τους ξανά στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998.

Τέλος, στον 11ο γκρουπ δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον στα δύο παιχνίδια, αφού η Αγγλία έχει πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση, ενώ η Αλβανία στη 2η θέση θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα playoffs.

4ος όμιλος:

Αζερμπαϊτζάν-Γαλλία (19:00)

Ουκρανία-Ισλανδία (19:00)

6ος όμιλος:

Ουγγαρία-Ιρλανδία (16:00)

Πορτογαλία-Αρμενία (16:00)

9ος όμιλος:

Ισραήλ-Μολδαβία (21:45)

Ιταλία-Νορβηγία (21:45)

11ος όμιλος:

Αλβανία-Αγγλία (19:00)

Σερβία-Λετονία (19:00)

