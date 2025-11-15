ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάντζιος: «Μπορούσαμε να αποφύγουμε και τα δύο γκολ, έρχονται καλύτερες μέρες»

Μάντζιος: «Μπορούσαμε να αποφύγουμε και τα δύο γκολ, έρχονται καλύτερες μέρες»

Διαβάστε όσα είπε ο Άκης Μάντζιος μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής μας με την Αυστρία και την ήττα με 2-0 στο «Αλφαμέγα»

Για τον αγώνα: «Περιμέναμε κάτι καλύτερο, αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που είναι καλύτερη και καιγόταν για τη νίκη. Μπορούσαμε να αποφύγουμε και τα δύο γκολ και να είμαστε πιο ενεργοί. Θεωρώ ότι σε κάποια στάδια δεν αντέξαμε στην ταχύτητα του αντιπάλου. Διάθεση υπήρχε αλλά δεν είχαμε την ηρεμία να κρατήσουμε μπάλα και αυτό ήταν το κλειδί. Κάναμε λάθη, αποφύγαμε και κάποια. Η Αυστρία ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια. Δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια, είχαμε καλή παρουσία γενικότερα κόντρα σε μεγάλους αντιάλους».

Για το μέλλον της Εθνικής και εάν έρχονται καλύτερες μέρες: «Ναι πιστεύω ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Όλοι θέλουν να είναι εδώ και τα δίνουν όλα. Χρειάζονται κι άλλα πράγματα για να διεκδικήσουμε πρόκριση στο μέλλον. Έχουμε μέλλον και το πιστεύουμε. Δεν πετύχαμε κάποια πρόκριση, αλλά ας μην ξεχνούμε σε τι επίπεδο ήμασταν και με ποιους παίζουμε. Είμαστε στεναχωρημένοι, μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς. Αλλάξαμε πράγματα αλλά θέλουμε το κάτι παραπάνω».

