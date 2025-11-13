ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (13/11)

Οι μεταδόσεις σήμερα (13/11)

Δείτε το πρόγραμμα τωκν τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 13/11

Cytavision 2

20:00 Φούτσαλ: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 3

19:00 Aρμενία - Ουγγαρία

21:45 Αγγλία - Σερβία

Cytavision 4

21:45 Γαλλία - Ουκρανία

Cytavision 5

15:00 Tένις: - Nitto ATP Finals

21:30 Tένις: - Nitto ATP Finals

Cytavision 6

21:45 Μολδαβία - Ιταλία

Cytavision 7

19:00 Βόλεϊ: Βάσας - Ολυμπιακός Π.

Νοvasports Prime

21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Παναθηναϊκός

Νοvasports 4

21:00 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τ.Α.

Νοvasports 5

21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μονακό

Νοvasports 6

21:00 Μπάσκετ: Μακάμπι Τ.Α. - Μπασκόνια

Νοvasports Start

21:45 Μπάσκετ: Παρίς - Βαλένθια

