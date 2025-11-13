Οι μεταδόσεις σήμερα (13/11)
Δείτε το πρόγραμμα τωκν τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 13/11
Cytavision 2
20:00 Φούτσαλ: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 3
19:00 Aρμενία - Ουγγαρία
21:45 Αγγλία - Σερβία
Cytavision 4
21:45 Γαλλία - Ουκρανία
Cytavision 5
15:00 Tένις: - Nitto ATP Finals
21:30 Tένις: - Nitto ATP Finals
Cytavision 6
21:45 Μολδαβία - Ιταλία
Cytavision 7
19:00 Βόλεϊ: Βάσας - Ολυμπιακός Π.
Νοvasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Παναθηναϊκός
Νοvasports 4
21:00 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τ.Α.
Νοvasports 5
21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μονακό
Νοvasports 6
21:00 Μπάσκετ: Μακάμπι Τ.Α. - Μπασκόνια
Νοvasports Start
21:45 Μπάσκετ: Παρίς - Βαλένθια