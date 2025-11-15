Κόκκινος συναγερμός στην Άρσεναλ: Αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα ο Γκάμπριελ από το Βραζιλία-Σενεγάλη

Σε ανάμενα κάρβουνα κάθονται πλέον όλοι στην Άρσεναλ, καθώς ο Γκάμπριελ αποχώρησε με τραυματισμό από τη φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας με τη Σενεγάλη.

Η κολώνα της αμυντικής γραμμής των «κανονιέρηδων» ο Γκάμπριελ, στη φιλική αναμέτρηση που έδωσε η Βραζιλία με τη Σενεγάλη στο Έμιρεϊτς, αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ένιωσε μία ενόχληση, που πιθανότατα οδηγεί σε μυϊκό πρόβλημα και αντικαταστάθηκε στο 64ο λεπτό από τον Γουέσλεϊ Φράνκα.

Πλέον όλοι στο στρατόπεδο της Άρσεναλ περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς του 27χρονου αμυντικού.

Τη δεδομένη στιγμή η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στην Premier League, στο +4 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι.

sport-fm.gr