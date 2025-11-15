Αμφίβολος για το ματς με τους Τίμπεργουλβς ο Γιόκιτς

Πρόβλημα στους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς ο Νίκολα Γιόκιτς είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ωστόσο ενδέχεται να μην έχουν τον κορυφαίο τους παίκτη διαθέσιμο. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα, ο Νίκολα Γιόκιτς είναι αμφίβολος για το συγκεκριμένο ματς.

Ο θρυλικός σέντερ έχει πρόβλημα στον αριστερό καρπό και έτσι δεν αποκλείεται να χάσει το πρώτο του παιχνίδι για φέτος. Φέτος, σε 11 ματς έχει κατά μέσο όρο 28,8 πόντους, 13,1 ριμπάουντ και 10,9 ασίστ.

sdna.gr