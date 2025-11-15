ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμφίβολος για το ματς με τους Τίμπεργουλβς ο Γιόκιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αμφίβολος για το ματς με τους Τίμπεργουλβς ο Γιόκιτς

Πρόβλημα στους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς ο Νίκολα Γιόκιτς είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ωστόσο ενδέχεται να μην έχουν τον κορυφαίο τους παίκτη διαθέσιμο. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα, ο Νίκολα Γιόκιτς είναι αμφίβολος για το συγκεκριμένο ματς.

Ο θρυλικός σέντερ έχει πρόβλημα στον αριστερό καρπό και έτσι δεν αποκλείεται να χάσει το πρώτο του παιχνίδι για φέτος. Φέτος, σε 11 ματς έχει κατά μέσο όρο 28,8 πόντους, 13,1 ριμπάουντ και 10,9 ασίστ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνέντευξη Δημήτρη Δημητρίου στο «Γ»: «Στο ίδιο γήπεδο με τους θεούς του Ολύμπου!»

Συνεντεύξεις

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ιταλία-Νορβηγία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Άνθισε» το κυπριακό φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους και αυτή είναι η ομάδα που θα αναλάβει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτες εικόνες μετά τον υποβιβασμό της Γοδόι Κρουζ- Έβαλαν τα κλάματα παίκτες και οπαδοί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τερματοφύλακας προκαλεί πριν το πέναλτι και ο εκτελεστής τον... ξεφτιλίζει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προκριματικά Μουντιάλ: Τελικός 2ης θέσης σε 4ο και 6ο όμιλο - Τσεκάρουν την πρόκριση Νορβηγία και Πορτογαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν μπαίνει αποφασισμένος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία απευθύνεται στην FIFA για την ποινή του Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (16/11)

TV

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες με γκολάρες και Βλαχοδήμο η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος για το ματς με τους Τίμπεργουλβς ο Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Ουμτιτί: «Δεχθήκαμε 4 γκολ και είστε τόσο ήρεμοι; Κάπως έτσι έγιναν όλα στο 6-1 με την Παρί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς απόλυτος, τέσσερις με δεκάρι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη