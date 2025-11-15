ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπρούνο Φερνάντες: «Ξέρει ότι έκανε λάθος ο Κριστιάνο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπρούνο Φερνάντες: «Ξέρει ότι έκανε λάθος ο Κριστιάνο»

Για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς με την Ιρλανδία μίλησε ο Μπρούνο Φερνάντες.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ιρλανδία για αγκωνιά σε αντίπαλό του, θα χάσει την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών με την Αρμενία (16/11) και ίσως την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μπρούνο Φερνάντες πήρε θέση σε δηλώσεις που παραχώρησε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο 40χρονος σούπερ σταρ έκανε λάθος και το ξέρει.

«Για την κόκκινη κάρτα, ο Κριστιάνο ξέρει ότι έκανε λάθος. Ξέρει ότι δεν ήταν κάτι που ήθελε να συμβεί, αλλά συνέβη και γνωρίζει ότι έκανε λάθος. Δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει αύριο, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ακόμα και πριν από την κόκκινη κάρτα, ήδη βρισκόμασταν πίσω στο σκορ».

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επέστρεψε στις νίκες με γκολάρες και Βλαχοδήμο η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος για το ματς με τους Τίμπεργουλβς ο Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Ουμτιτί: «Δεχθήκαμε 4 γκολ και είστε τόσο ήρεμοι; Κάπως έτσι έγιναν όλα στο 6-1 με την Παρί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς απόλυτος, τέσσερις με δεκάρι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπρούνο Φερνάντες: «Ξέρει ότι έκανε λάθος ο Κριστιάνο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατάκα Μάντζιου που λέει τα πάντα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μόνη στην κορυφή η ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι δηλώσεις των διεθνών μας μετά την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κόκκινος συναγερμός στην Άρσεναλ: Αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα ο Γκάμπριελ από το Βραζιλία-Σενεγάλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάντζιος: «Μπορούσαμε να αποφύγουμε και τα δύο γκολ, έρχονται καλύτερες μέρες»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τεσσάρα η Ισπανία στη Γεωργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανώτερη Αυστρία πέρασε εύκολα από το «Αλφαμέγα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διπλό στο Παραλίμνι για την ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Τέλος ο Ιωάννου από το Αραράτ

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Μέσι σκόραρε κόντρα σε 39 εθνικές ομάδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη