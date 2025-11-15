Μπρούνο Φερνάντες: «Ξέρει ότι έκανε λάθος ο Κριστιάνο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ιρλανδία για αγκωνιά σε αντίπαλό του, θα χάσει την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών με την Αρμενία (16/11) και ίσως την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μπρούνο Φερνάντες πήρε θέση σε δηλώσεις που παραχώρησε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο 40χρονος σούπερ σταρ έκανε λάθος και το ξέρει.

«Για την κόκκινη κάρτα, ο Κριστιάνο ξέρει ότι έκανε λάθος. Ξέρει ότι δεν ήταν κάτι που ήθελε να συμβεί, αλλά συνέβη και γνωρίζει ότι έκανε λάθος. Δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει αύριο, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ακόμα και πριν από την κόκκινη κάρτα, ήδη βρισκόμασταν πίσω στο σκορ».

