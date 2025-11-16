ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία απευθύνεται στην FIFA για την ποινή του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία απευθύνεται στην FIFA για την ποινή του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στρέφεται στην FIFA ώστε να αποφύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ποινή των τριών αγωνιστικών, σύμφωνα με την «A Bola».

Η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο στα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, έχει φέρει αναστάτωση στης τάξεις της Εθνικής Πορτογαλίας.

Ο 40χρονος σούπερ σταρ θα χάσει τον αγώνα με την Αρμενία για την τελευταία αγωνιστική, αλλά παράλληλα κινδυνεύει με ποινή τριών αγωνιστικών που θα μπορούσε να τον αφήσει εκτός στα πρώτα παιδικά του Μουντιάλ 2026 το καλοκαίρι.

Με βάση αυτό, η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF) θέλει να κάνει αίτηση προς την FIFA ώστε να αποτρέψει πιθανή τιμωρία άνω της μίας αγωνιστικής για τον Κριστιάνο, όπως αναφέρει η «A Bola».

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη