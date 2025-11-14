Το πρόγραμμα σήμερα (14/11)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 14/11
Cytavision 3
19:00 Φινλανδία - Μάλτα
21:45 Λουξεμβούργο - Γερμανία
Cytavision 4
21:45 Πολωνία - Ολλανδία
Cytavision 5
15:00 Tένις: Nitto ATP Finals
21:30 Tένις: Nitto ATP Finals
Cytavision 6
21:45 Σλοβακία - Β. Ιρλανδία
Cytavision 8
19:00 Μπάσκετ: Αχιλλέας - Απόλλων
Novasports Prime
21:30 Αρμάνι - Ολυμπιακός
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Βιρ. Μπολόνια
Novasports 5
19:00 Μπάσκετ: Εφές - Μπάγερν Μονάχου
Novasports 6
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Παρτιζάν
Novasports Start
18:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Ζαλγκίρις