ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11)

ΡΙΚ

19:00 Mπάσκετ: Κύπρος - Ρουμανία (Γ)

Cytavision 5

15:00 Τένις: ΑTP Finals

21:30 Τένις: ΑTP Finals

Cytavision 6

21:00 Βόλεϊ: Λας Πάλμας - Ολυμπιακός Π.

Cytavision 7

15:008 6η Ιπποδρομιακή Συνάντηση

Novasports 4

19:00 Mπάσκετ: Μπεσίκτας - Τρέντο

21:30 Mπάσκετ: Λόντον Λάιονς - Πανιώνιος

Novasports 5

21:30 Mπάσκετ: Μπάγερν - Μπαρτσελόνα

Novasports Prime

21:15 Mπάσκετ: Oλυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας

Novasports Start

21:30 Mπάσκετ: Αρμάνι - Βιλερμπάν

Cablenet Sports 1

22:00 Μπενφίκα - Τβέντε (Γ)

Cablenet Sports 2

19:45 Μπαρτσελόνα - Λέουβεν (Γ)

22:00 Μάντσεστερ Γ. - Παρί (Γ)

Cablenet Sports 3

19:45 Μπάγερν - Άρσεναλ (Γ)

22:00 Ατλέτικο - Γιουβέντους (Γ)

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο τέλος είναι αλλιώς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με αντίπαλο την Ολλανδία αρχίζει τις υποχρεώσεις της η Εθνική Νέων Κ-19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Προτελευταία αγωνιστική στους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρχή κόντρα στη Ρουμανία η Εθνική Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11)

TV

|

Category image

Άλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο Φαρίντ και φώναξε ότι είναι εδώ ο Παναθηναϊκός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βαλένθια επικράτησε στον ισπανικό «εμφύλιο» της Ρέαλ Μαδρίτης και την προσγείωσε στην πραγματικότητα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ για το παιχνίδι με Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανδρέας Τεττέη: Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού και υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards!

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή των Ρίντιγκερ και Τσουαμενί, πιθανότατα προλαβαίνουν Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στην επιθετική τελειότητα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γλίτωσε το χειρουργείο ο Κολό Μουανί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη