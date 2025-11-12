Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11)
ΡΙΚ
19:00 Mπάσκετ: Κύπρος - Ρουμανία (Γ)
Cytavision 5
15:00 Τένις: ΑTP Finals
21:30 Τένις: ΑTP Finals
Cytavision 6
21:00 Βόλεϊ: Λας Πάλμας - Ολυμπιακός Π.
Cytavision 7
15:008 6η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Novasports 4
19:00 Mπάσκετ: Μπεσίκτας - Τρέντο
21:30 Mπάσκετ: Λόντον Λάιονς - Πανιώνιος
Novasports 5
21:30 Mπάσκετ: Μπάγερν - Μπαρτσελόνα
Novasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Oλυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Αρμάνι - Βιλερμπάν
Cablenet Sports 1
22:00 Μπενφίκα - Τβέντε (Γ)
Cablenet Sports 2
19:45 Μπαρτσελόνα - Λέουβεν (Γ)
22:00 Μάντσεστερ Γ. - Παρί (Γ)
Cablenet Sports 3
19:45 Μπάγερν - Άρσεναλ (Γ)
22:00 Ατλέτικο - Γιουβέντους (Γ)