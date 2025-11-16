To γκολ που πέτυχε στο Δασάκι ο Απόλλωνας στο 20ό λεπτό και το οποίο τελικά αποδείχθηκε «χρυσό» για το διπλό επί του Εθνικού Άχνας, ήταν μόλις το δεύτερό του στο πρώτο ημίχρονο. Το άλλο ήρθε και πάλι εκτός έδρας, κόντρα στον Ακρίτα. Ένα διάστημα στο οποίο αδυνατεί να επιβληθεί, δεχόμενος μάλιστα στο ίδιο διάστημα τρία γκολ και τρέχει να… σώσει ό,τι σώζεται στην επανάληψη. Όπως δείχνουν τα νούμερα, δεν μπαίνει αποφασισμένος. Να σημειωθεί μάλιστα πως στην έδρα του αγνοεί ακόμη σε 450 λεπτά το γκολ στο α΄ ημίχρονο.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή καλείται να βρει τι πάει λάθος και είναι τόσο αλλοπρόσαλλη η εικόνα της ομάδας του. Ξέρει πολύ καλά πως δεν μπορεί να… πετάει ημίχρονα και ειδικά μέσα στην έδρα του. Η διακοπή δίνει τη δυνατότητα για διορθώσεις, αν και λείπουν κάποιοι διεθνείς ενώ υπάρχουν και τραυματισμοί. Οι Βέισμπεκ και Μάρκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση με την Ομόνοια (23/11), σε ένα κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι.

Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι η επάνοδος του Ντουοντού που θα αυξήσει τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας για τα άκρα της επίθεσης