ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν μπαίνει αποφασισμένος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δεν μπαίνει αποφασισμένος

Δυσκολεύεται στα αρχικά στάδια των αγώνων ο Απόλλωνας που στην έδρα του δεν σκόραρε στο α' ημίχρονο

To γκολ που πέτυχε στο Δασάκι ο Απόλλωνας στο 20ό λεπτό και το οποίο τελικά αποδείχθηκε «χρυσό» για το διπλό επί του Εθνικού Άχνας, ήταν μόλις το δεύτερό του στο πρώτο ημίχρονο. Το άλλο ήρθε και πάλι εκτός έδρας, κόντρα στον Ακρίτα. Ένα διάστημα στο οποίο αδυνατεί να επιβληθεί, δεχόμενος μάλιστα στο ίδιο διάστημα τρία γκολ και τρέχει να… σώσει ό,τι σώζεται στην επανάληψη. Όπως δείχνουν τα νούμερα, δεν μπαίνει αποφασισμένος. Να σημειωθεί μάλιστα πως στην έδρα του αγνοεί ακόμη σε 450 λεπτά το γκολ στο α΄ ημίχρονο.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή καλείται να βρει τι πάει λάθος και είναι τόσο αλλοπρόσαλλη η εικόνα της ομάδας του. Ξέρει πολύ καλά πως δεν μπορεί να… πετάει ημίχρονα και ειδικά μέσα στην έδρα του. Η διακοπή δίνει τη δυνατότητα για διορθώσεις, αν και λείπουν κάποιοι διεθνείς ενώ υπάρχουν και τραυματισμοί. Οι Βέισμπεκ και Μάρκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση με την Ομόνοια (23/11), σε ένα κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι.

Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι η επάνοδος του Ντουοντού που θα αυξήσει τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας για τα άκρα της επίθεσης

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνέντευξη Δημήτρη Δημητρίου στο «Γ»: «Στο ίδιο γήπεδο με τους θεούς του Ολύμπου!»

Συνεντεύξεις

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ιταλία-Νορβηγία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Άνθισε» το κυπριακό φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους και αυτή είναι η ομάδα που θα αναλάβει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτες εικόνες μετά τον υποβιβασμό της Γοδόι Κρουζ- Έβαλαν τα κλάματα παίκτες και οπαδοί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τερματοφύλακας προκαλεί πριν το πέναλτι και ο εκτελεστής τον... ξεφτιλίζει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προκριματικά Μουντιάλ: Τελικός 2ης θέσης σε 4ο και 6ο όμιλο - Τσεκάρουν την πρόκριση Νορβηγία και Πορτογαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν μπαίνει αποφασισμένος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία απευθύνεται στην FIFA για την ποινή του Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (16/11)

TV

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες με γκολάρες και Βλαχοδήμο η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος για το ματς με τους Τίμπεργουλβς ο Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Ουμτιτί: «Δεχθήκαμε 4 γκολ και είστε τόσο ήρεμοι; Κάπως έτσι έγιναν όλα στο 6-1 με την Παρί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς απόλυτος, τέσσερις με δεκάρι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη